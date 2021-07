Mocne słowa posła ZP: To było na serio i to jest przerażające

Jak uniknąć zapaści podczas spodziewanej IV fali COVID-19, nie dławiąc jednocześnie gospodarki? Zaszczepieni powinni być wyłączeni z wszelkich restrykcji sanitarnych – taką opinię po spotkaniu przekazała Rada Medyczna przy premierze.

Coraz więcej państw decyduje się na wprowadzenie "certyfikatów covidowych", które należy okazać przed wejściem do niektórych obiektów - kin, restauracji itp. Niewykluczone, że tego typu segregacja obywateli zostanie wprowadzona również w Polsce.

– Taka dyskusja wewnątrz Porozumienia jest jeszcze przed nami, chociaż Jarosław Gowin i część polityków zaczęła o tym mówić publicznie – mówił Jan Strzeżek w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polityk przyznał, że jest zwolennikiem wprowadzenia specjalnych restrykcji dla osób niezaszczepionych. Poseł wskazał, że Narodowy Program Szczepień poniósł porażkę, a za rogiem czai się IV fala pandemii.

"Widzimy wariatów"

– Widzimy coś najgorszego, czyli dochodzących do głosu wariatów, którzy atakują punkt szczepień – dodał, nawiązując do wydarzeń z Grodziska Mazowieckiego, gdzie zaatakowano punkt szczepień. – To dość abstrakcyjne i mógłbym postawić tezę, że to jakiś kabaret czy happening, a to było na serio i to jest przerażające – mówił.

Polityk nie ukrywa, że liczy na jak najszybsze rozwiązanie sprawy. – Mam wrażenie, że materiał dowodowy w postaci filmików, które pojawiły się w mediach społecznościowych jest dość bezlitosny dla tych wariatów – mówił w rozmowie z WP.

Wicerzecznik Porozumienia podkreślił, że politycy muszą przestać postrzegać politykę przez pryzmat sondaży i poparcia. – To jest czas, w którym trzeba, i mam wrażenie, że każdy rozsądny polityk widzi, podjąć niepopularną decyzję. Cieszy mnie, że poza Konfederacją wszyscy w polskim Sejmie mają takie stanowisko – mówił.

