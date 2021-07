"To godzi w powagę państwa polskiego". Mocne wystąpienie Winnickiego ws. szczepień

Dyskusja nad zasadnością wprowadzenia ograniczeń dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 wybuchła z wielką siłą po sobotnich słowach Gowina na antenie Polsat News. – Jestem kategorycznym zwolennikiem rozwiązań francuskich – stwierdził przewodniczący Porozumienia.

Z nieoficjalnych informacji radia Zet wynika, że medycy, ale również inne grupy zawodowe w Polsce, mogą zostać objęteobowiązkowym szczepieniem przeciwko COVID-19.

"To jest psucie państwa"

Podczas konferencji prasowej pomysł wprowadzenia w naszym kraju tzw. segregacji szczepionkowej komentował Robert Winnicki z Konfederacji.

– Jeśli jest dobrowolność, to nie można potem wymuszać jakimiś sposobikami procedur medycznych. To jest psucie państwa. To jest demoralizowanie obywateli. To jest psucie wizerunku państwa, jako instytucji poważnej, której można zaufać – podkreślał polityk.

Winnicki: To wezwanie do zdeptania praw i wolności

Winnicki skrytykował również stanowisko Polskiej Akademii Nauk. W opublikowanym we wtorek oświadczeniu eksperci z interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN napisali co ich zdaniem można zrobić, aby w roku szkolnym 2021/2022 uniknąć zamknięcia placówek edukacyjnych. Ich zdaniem, niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, szczególnie w okresach jej nasilenia.

– Wezwanie Polskiej Akademii Nauk, to jest wezwanie do zdeptania praw i wolności nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Nie pozwólmy na to, żeby nieodpowiedzialni politycy i rządzący i nieodpowiedzialni przedstawiciele świata nauki, którzy zresztą przez półtora roku co dwa tygodnie zmieniają wersję zdarzeń, zniszczyli zaufanie do naszego państwa – mówił Winnicki.

– Usłyszeliśmy w ciągu poprzedniego roku i w tym roku ciągle słyszymy o dobrowolności szczepień przeciw COVID-19. Państwo polskie w żaden sposób nie zmieniło prawodawstwa w tym zakresie. Z drugiej strony słyszymy, że kolejne obszary życia społecznego mają być ograniczone, mimo pozornej dobrowolności i mają być stosowane zasady segregacyjne. To godzi w powagę państwa polskiego – ocenił polityk Konfederacji.

