"Ciemnota przeszła od słów do czynów". Miller krytykuje prezydenta i rząd

W niedzielę po południu w jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do awantury pomiędzy grupą osób, która chciała wejść do placówki, a jej pracownikami. Musiała interweniować policja. Zatrzymano dwie osoby.

Do tych wydarzeń odniósł się na łamach "Super Expressu" były premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Leszek Miller. W swoim felietonie polityk skrytykował premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudę oraz Kościół katolicki.

"Pobłaża się faszystom, kibolom, antysemitom"

"W Grodzisku Mazowieckim ciemnota przeszła od słów do czynów i zaatakowała punkt szczepień antycovidowych. Głos zabrał premier Morawiecki: – Nie ma zgody państwa na naganną agresję. I co? Pogroził paluszkiem i już? Oto cała filozofia tej władzy – nie narazić się nikomu, kto może być wyborcą PiS! Od początku pobłaża się faszystom, kibolom, antysemitom, homofobom, a teraz antyszczepionkowcom" – napisał.

Miller przypominał w tym kontekście głośną wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas kampanii wyborczej powiedział, że nie zaszczepił się przeciwko grypie. Polityk SLD uważa, że "swoje zrobił" także Kościół, który "ogłosił, że szczepionki budzą poważny sprzeciw moralny". "Biskupi odwrócili potem kota ogonem i niby nie mieli już nic przeciwko, ale i tak narobili szkody, która zbiera swe żniwo do dziś" – czytamy.

Zdaniem Millera, ruch antyszczepionkowy rośnie w siłę "na skutek bierności i kunktatorstwa rządu". "W rezultacie w całej Polsce po półtora roku zaszczepiona jest dopiero połowa populacji, choć szczepionki liczone w milionach dawek leżą w magazynach. Na szczęście pan premier «czuwa». No i pisze listy. Ostatnio napisał «list do Polaków»: «Polski Ład zaczyna się tam, gdzie wasze marzenia». To nieprawda – nasze marzenia zaczynają się tam, gdzie kończą się wasze rządy" – przekonuje polityk SLD.

Czytaj też:

Kraska: Jestem przerażony tym, co stało się w Grodzisku MazowieckimCzytaj też:

Incydent na konferencji Niedzielskiego z udziałem antyszczepionkowców