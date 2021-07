"To boli, to jest przykre". Apel Szpakowskiego do hejterów

Na oficjalnym profilu TVP Sport na Twitterze pojawiło się nagranie z Dariuszem Szpakowskim, w którym apeluje on do hejterów o opamiętanie. Słynny komentator, który w ostatnim czasie sam stał się ofiarą krytycznych i szkalujących komentarzy, wziął w obronę polskich zawodników i zawodniczki, którzy biorą udział w rozgrywanych w Tokio Igrzyskach Olimpijskich.

"Wspierajmy naszych"

– Wspierajmy naszych. Warto to robić. Natomiast nie hejtujmy naszych [sportowców], bo to nie ma sensu, to jest przykre, to boli. Łatwo jest kliknąć, napisać i wysłać. Proszę się zastanowić, ile ci ludzie włożyli w to pracy, własnych wyrzeczeń. Oni są nasi, reprezentują biało-czerwone barwy. Pamiętajmy, że sport jest ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy wszyscy jedną wielką biało-czerwoną rodziną – mówi na nagraniu Szpakowski.

Komentator odnosił się do fali krytycznych komentarzy pod adresem polskich zawodników występujących na Igrzyskach w Tokio. Wielu kibiców w niewybredny sposób postanowiło wyrazić swoje niezadowolenie z porażek Polaków. Duże szanse wiązano m.in. z występem reprezentacji koszykarzy 3x3. Niestety nasi zawodnicy nie wyszli z grupy. Również utytułowani siatkarze przegrali pierwszy mecz z Iranem 2:3, by potem odnieść dwa zwycięstwa.

Innym rodzajem hejtu jest ten, który spotkał polską windsurferkę Zofię Noceti-Klepacką za jej krytyczne wypowiedzi pod adresem środowisk LGBT. Część internautów wprost nawoływało do zaprzestania wspierania zawodniczki. Inni cieszyli się z jej niepowodzeń podczas olimpijskich zmagań. Ostatecznie Klepacka awansowała do wyścigu medalowego.

Pierwszy medal

W środę polska reprezentacja zdobyła pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann założyły srebrne medale olimpijskie, wywalczone w wioślarskiej czwórce podwójnej.

