Banaś to personalny błąd Kaczyńskiego? Czarnecki: Nie ma co ukrywać

onflikt pomiędzy PiS a Marianem Banasiem uległ w ostatnich dniach wyraźnemu zaostrzeniu. W piątek CBA zatrzymało syna Mariana Banasia, który jest społecznym doradcą prezesa NIK oraz dyrektora krakowskiej Izby Skarbowej, Tadeusza G. W sobotę do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku została wezwana także żona Jakuba Banasia, Agnieszka Banaś. Małżeństwo Banasiów usłyszało po siedem zarzutów. Także w piątek prokuratura wystąpiła do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. Sprawa jest szeroko komentowana w mediach.

W rozmowie w TVN24 Jakub Banaś zapewniał, że stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe i nie boi się procesu w sądzie. Mówił również, że wybór jego ojca na szefa NIK to była osobista decyzja Jarosława Kaczyńskiego podjęta pomimo sprzeciwu Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego.

Sprawę w w programie "Newsroom" WP komentował Ryszard Czarnecki. Jak przyznał "to jest bardzo trudna sytuacja dla obozu władzy". – Ten człowiek był jednym z nas – podkreślał polityk PiS.

– To bardzo trudna sytuacja dla obozu władzy i nie zamierzamy tego ukrywać. Marian Banaś był jednym z nas, pełnił ważne funkcje w administracji. Ten konflikt władzy nie służy – mówił.

Europoseł PiS podkreślił przy tym, że "chciałby deeskalacji tego problemu". Dopytywany, czy oznacza to dymisję prezesa NIK lub ewentualne wysłanie go do więzienia, stwierdził tylko: – Deeskalacja to oznacza deeskalacja. Kropka. Nie chciałbym, żeby konflikt władzy, bo Najwyższa Izba Kontroli to też jest władza, przerodził się w ścieżkę wojenną – mówił Czarnecki.

