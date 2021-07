"Maski opadły". Poseł Kukiz'15: Powinniśmy przyjąć ustawę medialną

We wtorek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawiony przez posła PiS Marka Suskiego. Propozycja poprawki zagłoszonej przez Porozumienie została zignorowana. Partia Jarosława Gowina deklaruje, że nie poprze ustawy w obecnym kształcie i postuluje dopuszczenie inwestorów z państw OECD do rynku medialnego w Polsce.

Sachajko: Maski opadły

Do sprawy odniósł się w Polskim Radiu 24 poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

– Na początek trzeba byłoby powiedzieć, że ta cała narracja, którą słyszeliśmy przez kilka tygodni z ust opozycji totalnej, że ta ustawa jest tylko po to, żeby spółki Skarbu Państwa kupiły TVN, okazała się nieprawdą, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość poparło naszą poprawkę, która zabezpiecza przed tym, a posłowie Platformy, Koalicji Obywatelskiej nie głosowali w tej poprawce, a poseł PSL-u głosował przeciwko tej poprawce – poinformował polityk.

– Więc tu maski opadły, widzimy, że ta narracja była tylko po to, żeby skłócać polskie społeczeństwo – dodawał.

Jak podkreślił, inne kraje Europy Zachodniej mają dużo surowsze przepisy, niż te, które zamierza wprowadzić w Polsce PiS.

"Powinniśmy poprzeć tę ustawę"

– Nie jesteśmy gorszym narodem, niepotrafiącym się samostanowić jak czy Niemcy, czy Francuzi, czy Austriacy. Oni mają nawet bardziej restrykcyjne regulacje, dlatego my nie powinniśmy się tego wstydzić. Powinniśmy tę ustawę poprzeć, przyjąć – podkreślił.

– Nie wolno dalej pozwalać na obchodzenie polskiego prawa. Media to jest naprawdę bardzo ważna część demokracji, często się mówi, że to jest czwarta władza. Mnie się wydaje, że to nie jest czwarta, a często właśnie pierwsza władza, bo media kształtują naszą świadomość – mówił dalej poseł Kukiz'15.

– Dlatego media nie powinny być finansowane przez obcy kapitał, często nieznanego pochodzenia – zaznaczył Sachajko.

