Andruszkiewicz do Tuska: Przeproś i wracaj do Brukseli!

Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do europejskich zarobków Donalda Tuska a także jego działalności w okresie pełnienia funkcji w Unii Europejskiej na rzecz Polski.

"Służąc obcym"

"D. Tusk który dzisiaj próbuje udawać 'męża stanu' zostawił kilka lat temu Polskę i wyjechał do Brukseli, gdzie służąc obcym dostawał od nich…100 tys zł miesięcznie!" – zaczął polityk. Jak podkreślił, Tusk chce dziś pouczać polski rząd, podczas gdy sam nie zrobił nic dobrego dla naszej ojczyzny.

"Wstyd. Tusk - przeproś Polaków i wracaj do Brukseli!" – zakończył Andruszkiewicz.

Zarobki Tuska. Gliński podlicza

W 2014 roku Donald Tusk zdecydował się opuścił polską politykę i poświęcił się karierze europejskiej. Były premier najpierw objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej (które sprawował do 2019 roku), a następnie został przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

W ubiegłym tygodniu wicepremier Piotr Gliński zajął się podliczeniem pieniędzy, jakie przez lata zarobił Donald Tusk na europejskich posadach.

"Znalazłem w sieci taką informację: pan Donald Tusk w ciągu 5 lat przewodniczenia Radzie Europejskiej zarobił 6,7 mln zł. Daje to kwotę ok. 111 000 miesięcznie. Do tego miał zapewnione mieszkanie oraz ubrania, za które nie płacił" – rozpoczął wicepremier.

Polityk PiS dołączył jeszcze dwa wpisy, w których kontynuował swoje rachunki. "W okresie 3 lat po upływie kadencji szefa RE inkasuje 40 000 zł miesięcznie tzw. dodatku przejściowego, a jako szef Europejskiej Partii Ludowej zarabia jednocześnie 30 000 zł. Łącznie daje to 70 000 zł miesięcznie. Do lipca 2021 r. Donald Tusk zarobił w Brukseli ok. 8 mln zł" – wskazuje wicepremier.

Piotr Gliński zestawił następnie te wyniki z zarobkami prezydenta Polski, które są nieporównanie mniejsze. "Dla porównania pensja Prezydenta RP wynosi ok 20 tys. zł brutto" – napisał.

