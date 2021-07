"Sytuacja podbramkowa". Konferencja premiera Morawieckiego

Podczas wspólnej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przedstawiają najnowsze informacje na temat sytuacji epidemicznej w Polsce.

– W ostatnich dniach notujemy nieco powyżej 100 przypadków dziennie zakażeń koronawirusa. Łóżek zajętych w szpitalach mamy około 300, respiratory w użyciu to około 40. Zdaje sobie sprawę z tego, że te liczby, po prawie 1,5 roku walki z koronawirusem, nie robią takiego wrażenia na większości Polaków – mówił premier.

– Chciałem zwrócić uwagę, jak często ta nasza przewaga nad koronawirusem okazywała się krótkotrwała, okazywała się krucha i w szczególności dzisiaj, kiedy mamy możliwość już walki z koronawirusem, walki skutecznej, chciałbym zaapelować raz jeszcze o to, o co apelujemy i skutecznie podnosimy świadomość Polaków już od dłuższego czasu, czyli o szczepienia – podkreślał.

Ryzyko IV fali

– To, co dzieje się w Europe zachodniej, wskazuje na ryzyko. Tym bardziej powinniśmy zdać sobie sprawę, że zaszczepienie się jest jedyną i skuteczną metodą walki z koronawirusem. Wiedząc, że to jest dobre remedium, mając potwierdzenie, jak działa czwarta fala na zachodzie Europy, naprawdę szczepmy się jak najszybciej – dodawał.

Morawiecki zwrócił się również do antyszczepionkowców. – Obyście szanowni państwo nie musieli się przekonywać, jakie ryzyko niesie ze sobą koronawirus w szpitalach, oby do tego nie doszło – powiedział.

– Sytuacja jest taka podbramkowa i korzystając z tego, że mamy już obronę, mamy szczepionkę, dbajmy o siebie i szczepmy się - zaapelował szef rządu – podkreślał.

Dworczyk zapowiada kampanię w szkołach

Podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk prezentował pomysły na zachęcanie Polaków do szczepień.

– Cały czas potrzebne są dodatkowe działania. Na dotychczasowe wydaliśmy już ponad miliard złotych – mówił.

– Ruszamy od września z dużą kampanią edukacyjną w szkołach o czym będzie informowało szczegółowo Ministerstwo Edukacji. Nie chodzi tylko o lekcje, ale również o webinaria dla rodziców – zapowiedział szef KPRM.

– Rusza program Rosnąca Odporność. Trzy gminy w każdym powiecie ziemskim, w których odnotowane zostaną największe wzrosty wyszczpeienia dostaną milion złotych za pierwsze miejsce, pół miliona za drugie i 250 tys złotych za trzecie miejsce – poinformował również Dworczyk.

Czytaj też:

130 osób z koronawirusem bawiło się na festiwalu techno. Doszło do oszustwa?Czytaj też:

Inne obostrzenia dla niezaszczepionych? Dworczyk: Możemy się z tym liczyć