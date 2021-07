"Ucieka od jednoznacznej deklaracji". Poseł ma pretensje do prezydenta

„Prawdziwy przywódca w dobie pandemii promuje i namawia obywateli do szczepień w imię troski o ich życie i zdrowie. Prezydent @AndrzejDuda nadal nic w tej sprawie nie robi. Ucieka od jednoznacznej deklaracji, prawi głupoty o szczepieniach i tak bezobjawowo przetrwa kolejną kadencję” – napisała na Twitterze wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Prezydent Duda o szczepieniach

W niedzielę prezydent udzielił wywiadu TVP Info. Jednym z wątków rozmowy była epidemia koronawirusa. Duda został m.in. zapytany o „paszporty covidowe”. – To jest kwestia bezpieczeństwa ludzi. Jeżeli ktoś decyduje się na to, że się nie szczepi to potencjalnie może być chory i - w związku z tym - może być nosicielem wirusa i potencjalnie może stanowić zagrożenie dla innych – podkreślił prezydent.

– To prawdopodobieństwo jest nieporównywalnie niższe w sytuacji, kiedy osoba jest zaszczepiona. Nie jestem ekspertem i nie jestem w stanie autorytatywnie się wypowiadać, ale z tego co wiem może być taka sytuacja, że potencjalnie nawet ten, kto jest zaszczepiony zachoruje. Tylko, że wtedy to zagrożenie śmiertelne jest minimalne – powiedział Duda.

Zaznaczył, że szczepienie ma charakter "zabezpieczający".– Ale ono zabezpiecza nie tylko nas, ale zabezpiecza przed nami. W sensie tak, że my jesteśmy mniejszym zagrożeniem dla innych – mówił.

Konferencja premiera Morawieckiego

Podczas wspólnej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przedstawiają najnowsze informacje na temat sytuacji epidemicznej w Polsce.

Michał Dworczyk prezentował pomysły na zachęcanie Polaków do szczepień. – Cały czas potrzebne są dodatkowe działania. Na dotychczasowe wydaliśmy już ponad miliard złotych – mówił.

– Ruszamy od września z dużą kampanią edukacyjną w szkołach o czym będzie informowało szczegółowo Ministerstwo Edukacji. Nie chodzi tylko o lekcje, ale również o webinaria dla rodziców – zapowiedział szef KPRM.

