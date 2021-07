"Niezgodny z prawdą zarzut". Dziennikarz TVP odpowiada Tuskowi

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Donald Tusk skrytykował TVP Info za, jego zdaniem, zbyt małe zaangażowanie w informowanie społeczeństwa o możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

– Wyobraźmy sobie przez chwilę, to nie jest złośliwość, naprawdę jestem o tym przekonany, że telewizja rządowa, gdybyście państwo, tutaj zwracam się do TVP Info, gdybyście państwo połowę tego czasu, który od kilku tygodni poświęcacie na lekcje niemieckiego z moim udziałem, połowę tego przeznaczyli na promocję szczepień, jesteście oglądani i słuchani w terenach, gdzie często nie ma alternatywnych mediów i na tych terenach jest ewidentnie najniższy poziom szczepień – stwierdził Tusk.

– Macie do wykonania misję, pomyślcie, ilu ludzi możecie uratować, jeśli przeznaczycie tę negatywną energię na przekonywanie ludzi do szczepień, na oddanie anteny ekspertom – dodał były premier.

Odpowiedź z TVP

Wypowiedź Tuska spowodowała reakcję dziennikarza Adama Gizy, który w Telewizji Publicznej prowadził program "Koronawirus Poradnik", gdzie widzowie otrzymywali informacje dotyczące koronawirusa od ekspertów z zakresu medycyny.

– To nietrafiony i niezgodny z prawdą zarzut, że TVP nie informuje o pandemii czy szczepieniach – stwierdził Giza.

– W pierwszym miesiącu oglądalność programu „Koronawirus Poradnik” sięgała półtora miliona, co pokazywało ogromne zainteresowanie kanałem. Potwierdzają to także badania AGB Nielsen dostępne w wirtualnychmediach. Przekładało się to również na odzew w mediach społecznościowych – tłumaczył dziennikarz w rozmowie z portalem tvpinfo.pl.

– W drugiej fazie pandemii skupiliśmy się także na Narodowym Programie Szczepień. Od grudnia, odkąd realizowane są szczepienia w Polsce każdego dnia na antenie TVP mamy program „Koronawirus szczepionka”. W tym przypadku analizujemy zagadnienia związane ze szczepieniami z udziałem ekspertów – dodaje Giza.

