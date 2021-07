Spór o... majtki polskich biegaczek. "Innych problemów nie ma?"

Sztafeta mieszana 4x400 m w składzie Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński wygrała sobotni bieg finałowy i zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

Nasi reprezentanci pobiegli w czasie 3:09.87, bijąc swój własny rekord Europy z eliminacji. Srebrny medal wywalczyła Dominikana, natomiast brązowy – Stany Zjednoczone.

Złoto w sztafecie jest drugim medalem dla Polski na igrzyskach w Tokio. Pierwszy, srebrny, wywalczyły we wtorek nasze wioślarki – Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann.

"Januszowy seksizm"

Po wygranej Polaków dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz opublikowała na Twitterze wpis poświęcony strojom naszych zawodników i zawodniczek. Dokładnie chodziło o dolną część garderoby, czyli spodenki (u mężczyzn) i majtki (u kobiet).

"Fantastycznie, że nasi biegacze zdobyli złoto. Fantastycznie panie i panowie się spisali. To ja teraz z pytankiem. Dlaczego do jasnej ciasnej stroje pań i panów się tak zasadniczo różnią. Cztery osoby biegną w jednej sztafecie – panie w majtkach, panowie w spodenkach" – napisała dziennikarka. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Na wpis Długosz zareagował sam redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis. "Śle innych problemów nie ma?" – zapytał.

twitter

"Och, mam ich bardzo wiele. Ale akurat stroje na IO są przejawem totalnego, absolutnego i w dodatku dość januszowego seksizmu" – oceniła dziennikarka. Lis odpisał jej, że "nikt nikomu strojów nie narzuca". "Dziewczyny noszą to co im się podoba. To gust, nie seksizm. Szukanie dziury w całym to groteska" – oświadczył redaktor naczelny "Newsweeka".

twitter