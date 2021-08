Premier: Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie, kiedy połowa Europy zginała karki

Szef rządu zamieścił wpis na Facebooku, w którym przypomniał, że każdego roku, 1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie i w całej Polsce, oddajemy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. "Na pamiątkę faktu, że Stolica Polski nigdy nie pozwoliła, by okupant niemiecki czuł się tutaj gospodarzem" – podkreślił.

Morawiecki przypomniał, że "bohaterskie Miasto przez 63 dni stawiało opór silniejszemu i doskonale uzbrojonemu niemieckiemu najeźdźcy i że powstańcy prowadzili nierówny bój, nie tylko w sensie militarnym". "Musieli stawić czoła totalitarnym ideologiom, które nad głowami bohaterskiego miasta, zawarły niepisany pakt przeciwko stolicy Polski. Jego celem było unicestwienie miasta. Miasto legło w gruzach. Polacy jednak odbudowali swoją stolicę" – napisał.

Odbudowa Pałacu Saskiego

"Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że Warszawa odzyskuje blask godny europejskiego państwa. Przed nami odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ul. Królewskiej zburzonych z premedytacją przez Niemców. Inicjatywa odbudowy została podjęta po raz pierwszy w 2004 roku przez ówczesnego prezydenta Warszawy prof. Lecha Kaczyńskiego" – przypomniał.

Premier oświadczył, że "odbudujemy zniszczone obiekty nie po to, aby zapomnieć o naszej tragicznej przeszłości, ale by pokazać, że polski duch jest silniejszy niż wyrok często okrutnej historii". "To miejsce ma szanse stać się sercem stolicy Polski, bijącym w rytmie wielkich przemian gospodarczo-społecznych Polski" – dodał.

Do swojego wpisu Morawiecki dołączył koloryzowane zdjęcia z Powstania Warszawskiego, dziękując autorowi Mikołajowi Kaczmarkowi. "Swoją pracą daje Pan nowe życie Bohaterom i momentom, które zmieniły Ich i nasze życie" – stwierdził.

