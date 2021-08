Restrykcje dla niezaszczepionych a Konstytucja. Były sędzia TK: Które z tych praw zwycięży?

Od wielu tygodni trwa dyskusja nad ewentualnym wprowadzeniem obostrzeń dla osób, które nie zdecydowały się przyjąć szczepionki przeciwko COVID-19. W ubiegłym tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że decyzja ws. tego, jak podzielić społeczeństwo na "bezpiecznych" i resztę ma zapaść w ciągu kilkunastu dni. Na stole ma leżeć kilka scenariuszy. Nie jest wykluczony wariant francuski, w którym niezaszczepieni mają ograniczony dostęp do rozmaitych usług, zarówno publicznych, jak i komercyjnych.

"Z punktu widzenia Konstytucji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie"

O wymiar prawny ewentualnej segregacji społeczeństwa na osoby zaszczepione i niezaszczepione pytany był w niedzielę w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

– Patrzy się na to z dwóch punktów widzenia. Z punktu widzenia lekarskiego taki podział byłby potrzebny i wskazany, a z punktu widzenia Konstytucji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie – zaczął prawnik.

Hermeliński przywołał tu zapis Konstytucji, który mówi, że państwo jest zobowiązane do ochrony zdrowia obywateli. – Z tego przepisu można byłoby wywodzić takie prawo państwa do wprowadzenia podziału na osoby zaszczepione i niezaszczepione – wskazał.

Z drugiej zaś strony - mówił były przewodniczący PKW - mamy art. 47 Konstytucji, w myśl którego każdy ma prawo do ochrony swojej wolności i sposobu postępowania. – Które z tych praw zwycięży? W tej sytuacji można mówić o ograniczeniu tej wolności. (...) Ostrożnie na to patrząc, podstawa na wprowadzenie takiego ograniczenia byłaby w Konstytucji. Prawo do samostanowienia musiałoby ustąpić interesowi ogólnemu i publicznemu – wyjaśnił Wojciech Hermeliński.

