"Ohydna propaganda". Były poseł Kukiz'15: Nie czujecie, że ktoś was ordynarnie oszukuje?

W niedzielę przypadała 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, w wielu miastach rozbrzmiały syreny, a tysiące Polaków wyszło na ulice, by oddać cześć bohaterom sierpniowego zrywu z 1944 roku. Przy okazji tej jak zawsze uaktywnili się przeciwnicy powstania. W ich retorykę wpisała się wczorajsza publikacja "Newsweeka" o szokującym tytule: "Dowódcy AK wydali wyrok na Warszawę". To rozmowa z profesorem Andrzejem Leonem Sową, autorem pracy „Kto wydał wyrok na miasto. Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji”, który przekonuje, że "oficerowie Komendy Głównej AK byli krańcowo nieprofesjonalni" i "wywołując Powstanie Warszawskie, wzięli jako zakładników setki tysięcy jej mieszkańców i skazali Warszawę na zagładę".

" Precz fałszerze historii!"

Publikacja "Newsweeka" oburzyła Tomasza Jaskółę. Były poseł Kukiz'15 w mocnych słowach skomentował ją za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Obrzydzenie jak, co rok. Wyrok na Polskę i Polaków wydali NIEMCY I ROSJANIE, napadając na nasz kraj w 1939 r. i od początku mordując, grabiąc w imię obłąkanych dwóch ideologii, ale tak naprawdę w imię likwidacji naszego narodu. Precz fałszerze historii!" – zaczął swój wpis na Facebooku.

Polityk uznał takie treści za "niezwykle niebezpieczne". "To jest ohydna propaganda sprytnie omijająca przyczyny tego skąd w ogóle PW. Tak sobie jakieś AK postanowiło zniszczyć swoją stolice. Za 5 lat odczytam tytuł, że Niemieccy żołnierze bronili Warszawy przed jej zburzeniem przez AK. Psuliśmy też święta żołnierzom Wehrmachtu (smutne święta żołnierzy wehrmachtu-jeden z tytułów art.), a dzięki innym żołnierzom Wehrmachtu polskie dzieci miały Bolka i Lolka oraz inne bajki (artykuł o takiej treści)" – czytamy.

"Czy wy nie czuje[cie], czy to wprost czy intuicyjnie, że ktoś was zwyczajnie ordynarnie oszukuje i z was kpi takim „dziennikarstwem” czy raczej dziwną propagandą?" – zakończył swój wpis pytaniem Tomasz Jaskóła.

