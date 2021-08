Poseł PiS: Nie powinniśmy się kłócić o to, kto jest lepszym Polakiem

– Polska nie ma czarnych kart w historii. Jako Polak jestem dumny z moich przodków, którzy zawsze umieli stanąć na wysokości zadania. Polska nigdy nie była agresorem, zawsze broniła swojej wolności i niepodległości – powiedział, zaznaczając, że "nie zawsze było to skuteczne".

Lipiec: Dzięki powstańcom żyjemy w wolnym kraju

– Chociażby Powstanie Warszawskie od razu nam wolności nie przyniosło, ale to był wspaniały kapitał powstańców warszawskich, którzy doczekali się wolności, a w wielu przypadkach ich spadkobiercy, następcy tę wolność odzyskali. Dzisiaj dzięki nim żyjemy w wolnym, niepodległym kraju – podkreślił.

Lipiec mówił w TVP Info, że wszystkim powstańcom warszawskim jesteśmy winni cześć, pamięć i honor. – Nie powinno być sporu politycznego nad tymi wydarzeniami, które miały miejsce w polskiej historii, 77 lat temu. Powinniśmy to uczcić w sposób godny, nie kłócąc się, kto był czy jest lepszym Polakiem – oświadczył.

"Warto to powtarzać cały czas"

– "Cześć i chwała Bohaterom" – warto to powtarzać cały czas, bo naprawdę powstańcy warszawscy, którzy szli na niemieckie tanki z czystymi rękami, bezbronni, dali piękne świadectwo, w jaki sposób należy walczyć o wolną i niepodległą ojczyznę – ocenił poseł PiS.

W niedzielę odbyły się główne obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to największy zryw niepodległościowy w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące – do 2 października. Jego skutki były tragiczne – według różnych szacunków zginęło od 150 tys. do 200 tys. ludzi.

Czytaj też:

Premier: Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie, kiedy połowa Europy zginała karkiCzytaj też:

Powstanie Warszawskie. Tusk udostępnił nagranieCzytaj też:

Ambasador Niemiec: Flagi opuszczone na znak głębokiego bólu i wstydu