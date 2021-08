Poseł PiS: Wierzę naukowcom i lekarzom, szczepienia to nie eksperyment

– Im więcej z nas się zaszczepi, tym mniejsze niebezpieczeństwo, że wrócimy do sytuacji obserwowanych kilka miesięcy temu – powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Kryj z PiS.

"Trzeba robić wszystko, by się chronić"

Polityk zaapelował o to, by się szczepić. Przytoczył historie swoich znajomych, którzy stracili bliskich wskutek zarażenia COVID-19, z którymi nie mogli się pożegnać. – Te oddziały, na których znajdowały się osoby pod respiratorami, były oddziałami zamkniętymi. Osoby starsze tam leżące nie mogły pożegnać się z dziećmi czy wnukami. Tym bardziej trzeba robić wszystko, by się przed tym chronić, powinniśmy ochraniać osoby starsze, narażone na zakażenie i ciężki przebieg COVID-19 – mówił gość Adriana Klarenbacha.

– Wierzę naukowcom i polskim lekarzom, którzy mówią, że szczepionka jest dla nas ratunkiem, a nie przekleństwem. Należę do pokolenia, które pamięta osoby dotknięte chorobą Heinego-Medina, wiem, że szczepienia, którym podlegaliśmy – na odrę, czy na ospę – przyniosły skutek. Szczepienia na COVID-19 to nie żaden eksperyment, który ma służyć depopulacji – podkreślił Andrzej Kryj.

Koronawirus w Polsce

Mamy 91 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i żadnego nowego zgonu – wynika z poniedziałkowego raportu Ministerstwa Zdrowia.

W ciągu doby wykonano ponad 24,7 tys. testów na obecność koronawirusa.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (12), małopolskiego (11), lubelskiego (9), mazowieckiego (9), dolnośląskiego (8), pomorskiego (8), łódzkiego (5), podkarpackiego (5), świętokrzyskiego (5), wielkopolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), podlaskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (1), opolskiego (0). Jak podano, 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resport zdrowia poinformował również, że ostatniej doby z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 883 120, z czego 75 261 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 653 900 zakażonych.

