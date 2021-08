Arłukowicz: Według Kaczyńskiego do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Mówimy "sprawdzam"

Klub KO złoży projekt ustawy anulujący rozporządzenie prezydenta w sprawie podwyżek uposażeń dla parlamentarzystów – poinformował rzecznik PO Jan Grabiec.

Decyzja zapadła podczas posiedzenia kolegium klubu KO. – Projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej przewiduje uchylenie rozporządzenia wydanego przez prezydenta – powiedział Grabiec.

Projekt ma zablokować możliwość przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu. – Za przyjęte rozporządzenie prezydenta, podpisane przez premiera odpowiedzialność ponosi formacja rządząca w Polsce. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie chcemy z tym mieć nic wspólnego, dlatego składamy projekt ustawy, który doprowadzi do wycofania podwyżek przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę – mówił rzecznik PO.

"Nie chowajcie tej ustawy"

– Tworzymy ustawę i mówimy twardo – mówimy „sprawdzam” Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosław Kaczyński powiedział, że do polityki nie idzie się po pieniądze. Z tym, że oni po tę kasę idą rano, wieczorem, po południu i w nocy. Więc jest „sprawdzam”. Panie prezesie, macie prawo zagłosować, macie obowiązek zagłosować. Nie chowajcie tej ustawy i zagłosujcie za nią. Zobaczymy kto i po co przyszedł do polityki. Ta ustawa mówi jasno. Żadnych podwyżek do końca kadencji i cofamy rozporządzenie prezydenta Dudy – mówił Arłukowicz na antenie TVN24.

Z kolei Urszula Pasławska z PSL stwierdziła: – Wydaje mi się, że takim standardem, który powinien obowiązywać w nowoczesnej demokracji jest to, aby ewentualne podwyżki ustanawiać na przyszłą kadencję. Tak powinno być również w stosunku do wynagrodzenia pana prezydenta. Pan prezydent kiedy startował na tę funkcję, wiedział dokładnie jakie warunki finansowe są przewidziane.

