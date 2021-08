Trzaskowski szczerze o Tusku: Miałem inny pomysł. Jego koncepcja wygrała

Mija miesiąc od oficjalnego powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. Były premier przejął stery PO od Borysa Budki i obecnie jest pełniącym obowiązki przewodniczącego tej partii. Zaczął już wprowadzać swoje porządki. Jednym z elementów zmian jest objęcie funkcji szefa klubu KO przez Budkę, który zastąpił Cezarego Tomczyka.

Trzaskowski o Tusku

– Wszyscy widzą, że to była dobra decyzja, dlatego że Platforma Obywatelska jest dużo silniejsza, rośniemy w sondażach. Przede wszystkim wszystkie reflektory zostały skierowane na nas i należy się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. Ja zawsze mówiłem, że bez silnej PO nie wygramy wyborów parlamentarnych. Ja miałem co prawda trochę inną koncepcję, bo uważałem, że trzeba się rozszerzać, trzeba przede wszystkim zwracać się do innych środowisk. Natomiast Donald Tusk powiedział: nie, najpierw trzeba umocnić PO. Jego koncepcja wygrała i wszyscy ją dzisiaj realizujemy – stwierdził Rafał Trzaskowski na antenie TVN24. Jeszcze przed powołaniem Tuska na szefa PO Trzaskowski deklarował, że jest gotów zarządzać partią.

Włodarz stolicy odpowiedział też na pytanie, czy Donald Tusk dostał zaproszenie na zbliżający się Campus Polska Przyszłości: – Już zaprosiłem Donalda Tuska na Campus Polska Przyszłości. Pracujemy tylko nad szczegółami. Tak [zadeklarował, że przyjedzie]. Dopinamy w tej chwili do końca program, dlatego że siedem dni, mnóstwo gości z całej Europy, komisarze europejscy, mnóstwo burmistrzów, mnóstwo specjalistów od ocieplenia klimatycznego, od sztucznej inteligencji, od rynku pracy, tak że naprawdę dużo osób.

