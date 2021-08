"Nie wiedział pod czym się podpisuje?". Wiceminister ostro o Gowinie

Wciąż nie widać końca sporu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem Jarosława Gowina ws. rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

We wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka nie wykluczyła, że Zjednoczona Prawica roztrzaska się o Nowy Ład, jeśli nie uda się porozumieć w kwestiach podatkowych. – Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy – zadeklarowała przedstawicielka Porozumienia.

– Natomiast my sygnalizujemy nasze wątpliwości, nie po to, żeby zakończyć projekt Zjednoczonej Prawicy, tylko o to, żeby hamować określone działania, które w dłuższej perspektywie w naszej ocenie są szkodliwe – zastrzegła w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Gowin nie wiedział co podpisuje?

O ustosunkowanie się do tych zarzutów poproszona została wieczorem w Polsat News Olga Semeniuk, która jest wiceministrem w tym samym resorcie co Kornecka.

Semeniuk zwróciła uwagę, że Kornecka jest w resorcie odpowiedzialna za projekty związane m.in z mieszkalnictwem i - jak oceniłą - "nie ma odpowiedniej wiedzy na temat Polskiego Ładu". Zaprzeczyła, jakoby na obywateli miały być nakładane wysokie podatki.

Wiceminister niezbyt przychylnie wypowiedziała się też o postawie lidera Porozumienia. – Trudno dzisiaj ocenić pozytywnie rolę pana premiera Jarosława Gowina w kontekście Polskie Ładu, skoro kilka, kilkanaście tygodni temu podpisał się pod wspólną deklaracją Polskiego Ładu, bo to oznacza, że nie widział, pod czym się podpisuje – powiedziała Semeniuk.

Zapytana wprost, czy krytykuje swojego szefa (Jarosław Gowin jest ministrem rozwoju, pracy i technologii - przyp. red.), polityk odparła, że wyraża po porostu odmienne zdanie nt. Nowego Ładu. – Mam do tego prawo – podkreśliła, dodając, że jej przełożonym jest bezpośrednio premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

"Kaczyński gotów wyrzucić Gowina". W obozie władzy wrzeCzytaj też:

Kowalski: Porozumienie ma tyle wspólnego z wolnością, co postkomuniści z demokracją