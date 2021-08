"Zwyczajnie i po ludzku nieprzyzwoite". Dziemianowicz-Bąk krytykuje PiS

Andrzej Duda poinformował w piątek, że podpisał rozporządzenie gwarantujące podwyżki dla polityków. Prezydent dodał, że pensje parlamentarzystów nie były urealniane od bardzo dawna.

Zgodnie z rozporządzeniem, premier i marszałkowie Sejmu oraz Senatu będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie po 12 tys. zł. Wzrosną także pensje wiceministrów.

Podwyżce sprzeciwia się cześć polityków pozycji. Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie projektu ustawy cofającej podwyżki wynagrodzenia dla polityków. Poparcie dla niej zapowiedział już Szymon Hołownia. Z kolei Lewica chce w pierwszej kolejności podwyższenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, a dopiero w dalszej kolejności – politykom.

Propozycje Lewicy

O propozycjach Lewicy mówiła w środę na antenie Polsat News Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem rozwiązania w tej kwestii powinny mieć charakter systemowy.

– Lewica chce uregulować kwestie wynagrodzeń, ale chcemy zacząć przede wszystkim od odmrożenia wynagrodzeń dla sfery budżetowej – stwierdziła polityk. – W sytuacji, w której o podwyżki walczą nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy sądów, pracownicy ZUS-u, mogłabym długo wymieniać kolejne grupy, które cały czas nie mogą doprosić się, wywalczyć godnych płac, podnoszenie wynagrodzeń klasie politycznej jest tak zwyczajnie i po ludzku nieprzyzwoite – oceniła.

Jej zdaniem wysokość wynagrodzenia polityków powinna być uzależniona od poziomu płacy minimalnej.

– To może być trzykrotność płacy minimalnej, to może być inny mnożnik. Można tutaj na ten temat rozmawiać, ale nie może być tak, że politycy nie zważając na to, jakie są wynagrodzenia, na które utrzymywać muszą się obywatele i obywatelki, po prostu podnoszą sobie według własnego widzimisię wynagrodzenia – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Poseł wskazała także, że płace polityków na tle mediany wynagrodzeń w Polsce wyglądają bardzo dobrze. Ponadto podnoszenie pensji klasie politycznej w czasie kryzysu jest nieakceptowalne.

