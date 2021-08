"Jej wypowiedzi nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" . Müller o odwołaniu Korneckiej

O dymisji Anny Korneckiej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę po południu.

"Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu A. Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT. Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70 m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" – napisał Müller na swoim profilu na Twitterze.

Co było powodem dymisji?

W czwartek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller był pytany o powody tej decyzji. Stwierdził, że na odwołanie Anny Korneckiej miało przede wszystkim wpływ niezadowalające tempo prac legislacyjnych. Dopytywany, czy jednak nie zaważyła jej wypowiedź dotycząca Polskiego Ładu, zaznaczył, że "wypowiedzi nie tylko Korneckiej, ale i innych przedstawicieli Porozumienia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością".

– Niektóre osoby, również w Porozumieniu, przedstawiają nieprawdziwe informacje dotyczące Polskiego Ładu – zaznaczał.

Złamanie umowy koalicyjnej?

Na sugestię, że w związku z odwołaniem wiceminister z Porozumienia mogło dojść do złamanie umowy koalicyjnej, Piotr Müller stwierdził, że "złamaniem umowy koalicyjnej jest toczenie ostentacyjnych debat krytykujących pewne założenia, które się wcześniej akceptowało".

Dopytywany, jak wygląda obecnie kontakt między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Gowinem, przyznał, że nie wie, jak jest teraz, ale "dosłownie 2-3 tygodnie temu ich spotkania odbywały się bardzo regularnie".

Samorządowcy w Polskim Ładzie

Rzecznik rządu był również pytany o zastrzeżenia samorządowców do zmian proponowanych w ramach Polskiego Ładu. Wszyscy samorządowcy są przerażeni tym, co robi rząd. Ten tak zwany Polski Ład to jedno wielkie oszustwo – mówił Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej w tym temacie.

– Przypomnę, że porównując lata 2015 i 2019 do budżetu Warszawy wpłynęło ok. 50 proc. więcej wpływów z PIT i CIT dzięki dobrej polityce gospodarczej – powiedział rzecznik rządu.

– Gdy słyszę o tym, że samorząd twierdzi, że za czasu PiS traci, to jest to nieprawda. Wczoraj mówiono o tym, że samorządy tracą. Nie, to podatnicy zyskują – dodawał.

Czytaj też:

Polski Ład. Sondaż: Większość podchodzi do niego sceptycznieCzytaj też:

"Miarka się przebrała". Nieoficjalnie: Możliwa dymisja wiceminister Korneckiej