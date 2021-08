Kto następcą prof. Leona Kieresa w TK? Terlecki: Mamy kandydata

Kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Leona Kieresa skończyła się w piątek 23 lipca. Wciąż nie wybrano nikogo na jego miejsce. Od tego czasu Trybunał funkcjonuje w składzie 14, a nie 15 sędziów.

W pierwszym naborze, zakończonym ponad miesiąc temu, żaden klub parlamentarny nie zgłosił kandydatów, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek wciąż nie ogłosiła nowego naboru kandydatów.

"Mamy kandydata"

O następcę Kieresa w Trybunale Konstytucyjnym był pytany Ryszard Terlecki.

– Jest czas, nie ma jeszcze terminów [które by to wyznaczały]. Mamy kandydata, pewnie we wrześniu przeprowadzimy [jego wybór w Sejmie]. Nie powiem [kto to jest] – stwierdził Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Odwołanie Korneckiej

Dziennikarze zapytali Terleckiego, czy odwołanie wiceminister Korneckiej oznacza koniec koalicji oraz o słowa lidera Porozumienia wicepremiera Jarosława Gowina, że decyzja o tej dymisji nie była z nim konsultowana. O dymisji Anny Korneckiej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę po południu.

– Pani minister została odwołana z powodów, które są znane – powiedział polityk PiS. Dopytywany, czy za krytykę Polskiego Ładu, odparł: "za krytykę też". – Nie bardzo sobie wyobrażamy, by członkowie koalicyjnej partii zgłaszali publicznie w mediach swoje uwagi, to powinno być przedmiotem wewnętrznej dyskusji w koalicji – dodał Terlecki.

Na pytanie, czy PiS spodziewa się odejścia Gowina z koalicji, odparł: "Nie no, gdzie miałby odejść, do PSL?".

Czytaj też:

"Jej wypowiedzi nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" . Müller o odwołaniu KorneckiejCzytaj też:

Waszczykowski o nominacji Brzezińskiego: Cieszę się, że zastąpi obecnego oszołoma