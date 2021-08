Kosiniak-Kamysz apeluje do Tuska i Kaczyńskiego. Chce wspólnej deklaracji

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o swoim apelu w programie "Mówiąc Wprost" prowadzonym przez dziennikarzy tygodnika "Wprost". Lider ludowców chce, aby najważniejsi politycy w Polsce podczas wspólnej konferencji prasowej podpisali deklarację, która zachęci Polaków do szczepień przeciwko COVID-19.

Wspólna deklaracja

– Zaraz ruszam do Kielc, gdzie mamy razem z Adamem Jarubasem konferencję w sprawie szczepień. Tam przedstawimy naszą propozycję dotycząca tego, co jeszcze politycy mogą dzisiaj w tej sprawie zrobić – powiedział prezes PSL.

– Wystosowałem zaproszenie i prośbę do prezydenta Dudy, do premiera Morawieckiego, do prezesa Kaczyńskiego, do premiera Tuska, do marszałków Sejmu, Senatu i do wszystkich liderów partyjnych, żebyśmy w przyszłym tygodniu na wspólnej konferencji prasowej podpisali deklarację zachęcającą do szczepień – dodał polityk.

Poseł stwierdził również, że liczy na każdego polityka, do którego wystosował swoje zaproszenie i dodaje, że żałuje, iż "to się nie dokonało wcześniej, ale nigdy nie jest za późno". Jego zdaniem tego typu inicjatywa to obowiązek każdego polityka.

– Przekładając to na moją rolę społeczno-polityczną jestem zobowiązany dbać o wszystkich obywateli. Jeżeli nikt wcześniej nie wyszedł z taką inicjatywą, to dziś wysyłam list do wszystkich z moją prośbą – powiedział.

Szczepienia w Polsce

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,6 mln osób – podano w czwartek na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 702 058.

W pełni zaszczepionych jest 17 663 125 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 012 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

