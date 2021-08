Współpraca Gowina z PSL? Kosiniak-Kamysz: To się raz udało

Trwa konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem Jarosława Gowina wokół zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie. Wicepremier nie zgadza się na podwyższenie podatków dla przedsiębiorców. W ostatnich dniach z tego powodu stanowisko straciła Anna Kornecka.

W środę rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT. "Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70 m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" – przekazał Mueller za pośrednictwem Twittera.

Z kolei sam Gowin deklaruje, że chciałby pozostać w Zjednoczonej Prawicy, ale nie za wszelką ceną. Polityk złożył w czwartek odważną deklarację w sprawie przyszłości jego partii w rządzie.

Współpraca z PSL

Tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że liczy na współpracę z Porozumieniem przy odrzuceniu kilku projektów ważnych dla Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał przy tym, że w przeszłość wspólnie z Gowinem udało im się zablokować m.in. wybory kopertowe.

– Współpracujemy z Jarosławem Gowinem, wspólnie zatrzymaliśmy wybory kopertowe. Gdyby nie nasze wsparcie dla jego wtedy odważnej postawy, nie miałby możliwości utrzymania swoich posłów przy sobie, nie byłoby zablokowanych wyborów kopertowych. Zatrzymaliśmy podwyżki składek dla przedsiębiorców – powiedział lider ludowców w Kielcach, gdzie złożył Donaldowi Tuskowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu pewną polityczną propozycję.

– To się raz udało i teraz oczekujemy, że wspólnie z Porozumieniem Jarosława Gowina, z jego posłami, którzy się przyzwoicie zachowali choćby przy wsparciu wyboru RPO, wybierzemy normalne rozwiązania ustawowe. A przez to rozumiem blokadę dla głupich rozwiązań ustawowych. A głupie co jest? Zawłaszczanie mediów. Konflikt ze Stanami Zjednoczonymi czy podnoszenie podatków dla przedsiębiorców – dodał prezes PSL.

