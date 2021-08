Ziobro ostrzega: Jest granica kompromisu

Szef MS powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Polska i Węgry są "ofiarą brutalnej politycznej napaści unijnych instytucji". – Węgrom właśnie zablokowano fundusze na walkę ze skutkami pandemii, wykorzystując pretekst. Nawet jeśli Polska zgodzi się na dyktat UE w kwestii sądownictwa, to Unia znajdzie inny powód, by znów straszyć nas odebraniem pieniędzy i wymuszać ustępstwa w innych dziedzinach – stwierdził.

Zdaniem Ziobry, postępowanie UE wobec Polski bierze się z tego, że "nasza agenda w sferze wartości i wizji UE jest sprzeczna z europejskim mainstreamem, w tym głównie z niemiecką wizją". – Dążenia Brukseli i największych państw europejskich zmierzają do tego, by tworzyć wspólne federacyjne państwo i zacierać różnice kulturowe. Dlatego wprowadza się uchodźców, propaguje ideologię LGBT i gender – przekonywał.

Ziobro: Z Morawieckim różnimy się zasadniczo

Zapytany, czy Mateusz Morawiecki prowadzi zbyt miękką politykę względem UE, minister sprawiedliwości przyznał, że jest "zasadnicza różnica w spojrzeniu" premiera i jego na postępowanie Brukseli. Według Ziobry, Morawiecki jest "zwolennikiem szukania kompromisów, a my uważamy, że unijna agresja powinna się spotkać z twardą odpowiedzią".

Pytany, czy jeśli Polska zaakceptuje orzeczenie TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, to Solidarna Polska pozostanie w rządzie, Ziobro stwierdził, że "jest granica kompromisu". W jego ocenie, jeśli rząd w Warszawie zgodzi się na ustępstwa w sferze sądownictwa, to doprowadzi do podobnego traktowania Polski także w innych dziedzinach. – Interesy finansowe, gospodarcze, także kulturowe jednych będą traktowane z respektem, a inni będą sprowadzani do podrzędnej roli. Tej granicy nie można przekraczać – podkreślił.

Minister oświadczył również, że reforma wymiaru sprawiedliwości została zablokowana cztery lata temu. Ostrzegł, że "zgoda na orzecznictwo TSUE prowadzi do segregacji państw i obywateli".

Czytaj też:

Dr Anusz: Kaczyński będzie chciał szybko zamknąć ten frontCzytaj też:

Kwiatkowski: Jutro zaczynamy realizować wyrok TSUE