Uchwała o odejściu z koalicji? Ociepa: Są zgrzyty. Trzeba rozmawiać

W Polsat News wiceszef MON, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa był pytany o możliwe opuszczenie przez nich Zjednoczonej Prawicy i czy rozstrzygnie się to podczas zaplanowanego na sobotę zebrania zarządu Porozumienia.

– Jesteśmy w koalicji i nie mam żadnych wątpliwości. W porządku obrad nie ma projektu uchwały o tym, że wychodzimy z koalicji. Zarząd jest po to, aby zajmować się sprawami naszego funkcjonowania w koalicji. Nie ma wątpliwości, że są zgrzyty, o tym należy rozmawiać – powiedział.

"Alternatywą jest powrót do przeszłości"

Jak przyznał Ociepa, "ma nadzieję", że jednak do tego nie dojdzie.

– Dzisiaj Polska potrzebuje stabilnego rządu, Polska potrzebuje uczciwych relacji wewnątrz koalicji i tutaj mamy dużo do przepracowania. Alternatywą jest powrót przeszłości. Powrót byłego premiera do Polski jest zapowiedzią cofnięcia się do czasów, do których większość Polaków nie chce wracać, co pokazują badania – stwierdził.

Zdaniem wiceprzewodniczące Porozumienia, każdy, kto zachęca Gowina do wyjścia z koalicji rządzącej i rozbicie większości parlamentarnej, realizuje "scenariusz totalnej opozycji Donalda Tuska".

– Jedyni, którzy są zainteresowani tym, żeby było jak najgorzej w Polsce, żeby nie było stabilnego rządu, żeby doszło do przyspieszonych, to politycy opozycji. Ja ich trochę po ludzku rozumiem, ale tylko trochę, ponieważ to nie jest w interesie państwa – mówił.

– Wszyscy ci, którzy podpowiadają takie rozwiązania, a są w Zjednoczonej Prawicy powinni się głęboko zastanowić co po Zjednoczonej prawicy, jaka jest alternatywa. Ona nie jest lepsza – dodawał.

