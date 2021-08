Na to liczy Tusk. Socjolog: Stąd ta agresywność, stąd ten radykalizm

Socjolog z Polskiej Akademii Nauk prof. Henryk Domański był gościem Adriana Klarenbacha w piątkowej audycji Polskiego Radia 24. W rozmowie pochylono się nad wczorajszą sesją Live Chat z Donaldem Tuskiem, w czasie której były premier zadeklarował, że nie zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w 2025 roku. – Nie będzie Tuska prezydenta – oświadczył. Tusk podkreślał jednak, że jego intencją nie jest objęcie władzy, ale "zaprowadzenie prawdziwych, uczciwych porządków w Polsce". Jak przekonywał, przyjechał tutaj "pomóc tym wszystkim, którzy starali się, ale czuli się momentami bezradni w wygraniu wyborów".

"Przypieszone wybory są w interesie Tuska"

– Sądzę, że stanowisko premiera by go satysfakcjonowało – ocenił prof. Domański. Jak dodał, lider PO może oczywiście jeszcze zmienić zdanie. – Ale nie sądzę, by jakiekolwiek inne stanowisko porównywalne było dostępne dla Donalda Tuska. Nie sądzę, by uzyskał stanowisko takiej rangi jak przewodniczący Rady Europejskiej – podkreślił.

Ekspert odniósł się też do ewentualnych przyspieszonych wyborów parlamenatnych. W jego opinii, taki scenariusz byłby w interesie Donalda Tuska.

– On, jako bardzo dobry, rozsądny - według mnie - racjonalny polityk, który dobrze definiuje sytuację, chciałby powtórzyć scenariusz z 2007 roku, gdzie te wybory zostały wygrane z zaskoczenia. Tym bardziej, że doskonale pamiętamy, że dwa tygodnie przed wyborami, PiS i PO szły łeb w łeb – mówił socjolog.

– Donald Tusk liczy na zaskoczenie, stąd ta agresywność, stąd ten radykalizm, stąd podkreślanie i definiowanie sytuacji w której Polska chyli się ku upadkowi i traci na rynku międzynarodowym, więc nie ma innego wyjścia, jak pokonanie zła, w którym żyjemy – tłumaczył prof. Henryk Domański.

Czytaj też:

Tusk atakuje "Do Rzeczy": To jest właśnie ruski ładCzytaj też:

Macierzyństwo to niewolnictwo i udręka? Szokujące słowa Tuska