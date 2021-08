Tusk przepisał majątek na żonę. Komentarz posła PO

Dziennikarze Wirtualnej Polski poinformowali w piątek, że lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przepisał majątek na żonę Małgorzatę. Z ich ustaleń, bazujących na zapisach w księgach wieczystych, wynika, że na początku sierpnia 2021 roku Donald Tusk nie był już właścicielem żadnych domów, mieszkań, lokali użytkowych, działek, gruntów rolnych. Jak informuje portal, 17 sierpnia 2017 roku jeden z gdańskich notariuszy dokonał podziału majątku między Małgorzatą Tusk a Donaldem Franciszkiem Tuskiem, a w efekcie tego działania nieruchomości przeszły na własność małżonki obecnego lidera PO.

Media wskazują, że przepisując majątek na żonę, Tusk poszedł w ślady premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu był za to właśnie krytykowany przez polityków opozycji.

"Sytuacje Tuska i Morawieckiego są zupełnie inne"

O sprawę tę zapytany został w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Tomasz Siemoniak.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że sytuacja Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska jest zupełnie inna – stwierdził polityk. Siemoniak przekonywał, że "Morawiecki przepisał majątek na żonę po to, żeby go ukryć przed wypełnieniem oświadczenia majątkowego, zanim zaczął wchodzić do rządu". Jeśli zaś chodzi o Tuska, to - tłumaczył dalej poseł PO - to "przepisał majątek, który był w jego oświadczeniach majątkowych i był znany wcześniej". – To jego prywatna, rodzinna sprawa – podkreślił.

W programie WP były szef MON przypomniał ponadto, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt ustawy zakładający ujawnienie majątków współmałżonków polityków.

– Donald Tusk od 2014 roku nie ma obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Gdy zostanie znowu posłem, czy premierem, czy prezydentem - myślę, że to jest bardzo prawdopodobne - to wtedy złoży oświadczenie majątkowe – wskazał Tomasz Siemoniak.

