Prof. Paruch: Słowa Tuska mogą doprowadzić do zniszczenia kodu kulturowego Polski

Głośnym echem odbiły się słowa Donalda Tuska, który podczas wizyty w Nakle nad Notecią nie szczędził krytyki pod adresem rządzących i programu Rodzina 500+. Lider PO stwierdził, że świadczenie to nie odpowiada na potrzeby rodzin. Dodatkowo stwierdził, że dziś, przez politykę rządu, dla wielu kobiet macierzyństwo to udręka i forma zniewolenia.

"Myślę, że politycy Platformy – a Donald Tusk w tej materii zbytnio nie różni się od innych liderów tej partii – konsekwentnie negują ten program społeczny. Mamy liczne wypowiedzi bardzo ważnych polityków, którzy od samego początku funkcjonowania programu 500 Plus zaczęli odcinać się od niego, uważając za zbędne rozdawanie pieniędzy, negując wszelkie cele, demograficzne i społeczne" – mówi prof. Waldemar Paruch, były szef Centrum Analiz Strategicznych, w rozmowie z wPolityce.pl.

"Donald Tusk konsekwentnie idzie po myśli liberalnej, właściwej dla Platformy Obywatelskiej, czyli wspierania jednostek silnych, tworzenia przestrzeni dla rozwoju metropolii, tych, którym się w życiu po prostu udało, negowania tego, że rodzina jest podstawową strukturą społeczną. Liberałowie zawsze takie rozwiązania krytykowali, uważając, że to jednostka i wokół jednostki powinien być kreowany rozwój społeczny i rozwój gospodarczy. Donald Tusk jedynie ujawnił to, co od dawna przypisujemy myśli politycznej Platformy Obywatelskiej" – wskazał.

"To wyjątkowo niebezpieczne"

Prof. Paruch odniósł się także do wypowiedzi byłego premiera dotyczącej obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Tusk uważa, że np. krzyża nie powinno być w szkołach.

"To co mówi Donald Tusk jest wyjątkowo niebezpieczne, bo może zniszczyć pewien kod kulturowy, który ukształtował się jeszcze w Polsce międzywojennej, później był negowany przez komunistów w drugim etapie ich rządów czy w czasach stalinowskich i wreszcie został przywrócony w czasach niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej" – ocenia rozmówca wPolityce.pl.

