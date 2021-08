Gdzie jesteśmy w dziejach Polski? Ważne słowa prof. Nowaka

"Wokół polskich spraw. Diagnoza węzłowych problemów społecznych 2020+" to cykl rozmów Klubu Ronina z najwybitniejszymi postaciami polskiego życia społeczno-politycznego. W pierwszym odcinku dr Józef Orzeł oraz historyk prof. Andrzej Nowak, felietonista "Do Rzeczy" starają się odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu w dziejach Polski jesteśmy obecnie.

– Jest takie stare łacińskie powiedzenie "świat chce być oszukiwany, więc się go oszukuje". Dzisiaj ta starożytna mądrość jest realizowana z bardzo dużą dokładnością. Potrzebna jest obrona poznania w tych granicach, w jakich da się ona obronić. W ogóle to potrzebna jest obrona rozumu, który jest zagrożony – mówi prof. Nowak.

Historyk podkreślił również, że tylko przeszłość pozwala nam odnaleźć siebie. – Ci, którzy są wrogami ludzkiej wolności i rozumu starali się zawsze niszczyć wiedzę o przeszłości, która próbuje dociekać, jak to naprawdę było. Jeżeli zabierzemy przeszłość i powiemy, że nie ma żadnego znaczenia, to wtedy następuje najbardziej podła z tyranii – tyrania status quo. Ci, którzy mają najsilniejszą tubę w ręce, będą rządzić tak długo, jak będą ją mieli. To jest najważniejsze wyzwanie, które obecnie dostrzegam – mówił.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy!

