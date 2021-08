"Podstawowy obowiązek państwa". Ważna deklaracja Morawieckiego

Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podkreśla wagę rodziny w polityce jego rządu. Premier przypomniał m.in. o sukcesach w walce z biedą wśród dzieci. Zadeklarował także, że będzie bronił polskich rodzin i chrześcijańskich wartości.

Obowiązki państwa

Morawiecki podkreślił, że jednym z najważniejszych obowiązków państwa jest dbanie o możliwości rozwoju rodzin.

"Rodzina to nie tylko więzy krwi. To ludzie, którzy Cię kochają i wspierają. To najpiękniejsza z najważniejszych relacji, jakie tworzą ludzie (...) Dlatego jednym z podstawowych obowiązków państwa jest dbać o rodzinę i jej służyć" – pisze premier.

Szef podkreślił, że w trudnych czasach zaborów i komunizmu to rodziny przechowały polską tradycję i wartości.

"To dzięki polskiej rodzinie przetrwał nasz język, obyczaje, kultura, tu z pokolenia na pokolenie nauczano nas religii, przekazywano prawdę o zakazanej przez władze historii, krzewiono patriotyzm. Rodzina zastępowała nam wiele instytucji państwa, które albo nie istniało, albo było jej wrogiem" – napisał.

"Dziś, po ponad 30 latach od transformacji, przyszedł czas, gdy niepodległa, bogacąca się Polska, spłaca swój dług wobec polskich rodzin. Zbyt długo czekaliśmy na tę rewolucję godności, która przyszła wraz ze zwycięstwem PiS i wprowadzeniem naszych sztandarowych programów wsparcia" – stwierdził Morawiecki.

Zagrożenie dla rodzin

Premier wskazuje, że obecne czasy niosą ze sobą zagrożenia dla rodzin oraz wartości, które są w nich przechowywane.

"Przed nami rysują się kolejne zagrożenia i wyzwania związane z ochroną i wsparciem polskich rodzin" – pisze premier i deklaruje: "Wielokrotnie dawałem temu wyraz na forum unijnym i podejmowałem oraz nadal będę podejmował działania, które mają chronić instytucję rodziny i chrześcijańskie korzenie Europy".

facebook

Morawiecki przekonuje, że Polski Ład będzie odpowiednim narzędziem do tego, aby polskie rodziny mogły bogacić się i rozwijać.

"Rozwiązania sprzyjające rodzinom zawiera Strategia Demograficzna oraz #PolskiŁad. Są to programy wsparcia elastycznej i stabilnej formy pracy, rodzinny kapitał opiekuńczy, lepsza opieka zdrowotna i rozwoju opieki dzieci do lat 3" – wskazuje premier.

"Co więcej - pomimo tego, że rok 2020 był rekordowy pod względem liczby oddanych mieszkań, rozwiązania Polskiego Ładu - mieszkanie bez wkładu, bon mieszkaniowy i dom bez formalności mają pomóc w dalszym zwiększaniu liczby mieszkań i domów budowanych przez Polaków" – czytamy dalej we wpisie Morawieckiego.

Szef polskiego rządu zadeklarował także, że jego rząd zrobi wszystko, aby Polska stała się fundamentem dla rozwoju rodzin.

"Rodzina to najważniejsza rzecz w życiu. Najpierw ta, w której się urodziliśmy, a później ta, którą sami tworzymy. Zrobimy wszystko, żeby Polska była najlepszym fundamentem, na którym można budować pomyślną przyszłość, szczęście i dobrobyt polskich rodzin" – kończy swój wpis premier.

Czytaj też:

"Pan mówi o hejcie?". Morawiecki odpowiada Tuskowi. Padły mocne słowa