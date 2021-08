"Wyraźnie doprowadza do takiej decyzji". Kwiatkowski ujawnia motywacje Gowina

Krzysztof Kwiatkowski ocenił, że lider Porozumienia dąży do usunięcia go z koalicji rządzącej. – Gowin wolałby być wyrzucony z rządu i dzisiaj wyraźnie do takiej decyzji doprowadza – powiedział senator niezależny.