Jabłoński: Jestem pewien, że będzie wywierana presja na Polskę

W poniedziałek w Poranku "Siódma 9" Jabłoński mówił m.in. o reformie sądownictwa i Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według niego "Polska od 5,5 roku jest poddawana bardzo dużej presji politycznej, bo przyczyny tego sporu są polityczne".

– Jestem przekonany, że część polityków i publicystów ma pokusę, by po takie argumenty sięgać i tworzyć taką narrację. Część polityków europejskich może chcieć z tego korzystać, a już zwłaszcza, gdy inspirują ich do tego politycy polscy – ocenił.

"Pozostawia wiele do życzenia"

Jabłoński tłumaczył, że sprawa Izby Dyscyplinarnej ma dwa aspekty – międzynarodowy i krajowy. Jego zdaniem ważniejszy jest aspekt wewnętrzny, w którym chodzi o skuteczność systemu dyscyplinarnego sędziów.

– To kwestia najważniejsza, bo system wymiaru sprawiedliwości powinien być skonstruowany tak, by działał sprawnie na nasze wewnętrzne potrzeby. Dzisiaj ten system, pomimo wielu wysiłków, działa trochę sprawniej, ale pozostawia wiele do życzenia – przyznał.

Dodał, że jeśli chodzi o działania instytucji unijnych, to one "nie są równe wobec wszystkich państw". – Jesteśmy traktowani wciąż jako państwo innej kategorii. Po roku 2004 widać to w wyrokach TSUE, działaniach Komisji Europejskiej – przekonywał.

– To, że presja na Polskę, także w innych kwestiach np. światopoglądowych była, jest i będzie wywierana, to jestem absolutnie pewny. To służy interesom politycznym naszej opozycji, która tymi narzędziami próbuje doprowadzić do zmiany rządu, a ma wśród polityków europejskich wielu sojuszników – mówił Jabłoński.

