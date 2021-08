Bartoszewski: Czwarta fala dotknie gminy, które głosują na PiS

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że jeśli dzienna liczba nowych przypadków zachorowań na COVID-19 w skali kraju przekroczy tysiąc, wprowadzone zostaną obostrzenia. Na początek obejmą one regiony z najniższą liczbą szczepień.

Bartoszewski o czwartej fali

Władysław Teofil Bartoszewski, pytany w podkaście "Rzeczpospolita Rozmowy" o to, jaka będzie sytuacja epidemiczna jesienią, stwierdził, że "czwarta fala nadejdzie najprawdopodobniej – z tego, co mówi minister zdrowia – przede wszystkim na terenach południowo-wschodnich, tam gdzie jest najmniejsza zaszczepialność". – To są gminy, które głosują przeważająco na Prawo i Sprawiedliwość – powiedział.

– Jestem bardzo ciekaw, jak politycy PiS będą musieli sobie z tym radzić, kiedy będą musieli ogłaszać restrykcje regionalne w swoich okręgach wyborczych. To będzie miało swój wpływ – przekonywał poseł PSL.

Gdzie mamy najniższy i najwyższy odsetek zaszczepionych?

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że najmniej osób zaszczepiło się w województwach: podkarpackim – 36,82 proc. i lubelskim – 40,17 proc. Próg 50 proc. zaszczepionych przekroczyły cztery województwa: mazowieckie – 52,93 proc., dolnośląskie – 51,28 proc., pomorskie – 51,11 proc. i woj. zachodniopomorskie – 50,22 proc.

W ujęciu procentowym najmniej zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w gminie Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim w Małopolsce (17,8 proc.), najwięcej zaś w Podkowie Leśnej w powiecie grodziskim na Mazowszu (64 proc.) – wynika z zestawienia przygotowanego przez MZ.

Czytaj też:

Prof. Parczewski: Zapłacimy za dramatyczne spowolnienie tempa szczepieńCzytaj też:

Kraska wskazał, od czego będzie zależał przebieg IV fali pandemii