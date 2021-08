"Może znaleźć się w sytuacji krytycznej". Ekspert ostrzega Hołownię przed Tuskiem

Politolog komentował w poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 obecną sytuację polityczną w Polsce. W szczególny sposób odniósł się do rywalizacji Polski 2050 Szymona Hołowni z Platformą Obywatelską, która po powrocie Donalda Tuska zaczęła odzyskiwać sondażowe poparcie.

Do tej pory Hołownia podbierał PO nie tylko polityków, ale także wyborców. Jak niedawno przekonywała Joanna Mucha, notabene była polityk Platformy i minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska, wyborcy Polski 2050 to osoby rozczarowane i PiS i PO.

– Ludzie, którzy nas dzisiaj popierają, nie zagłosowaliby ani na PiS ani na PO. Ci, którzy mieli odpłynąć do PO, już to zrobili. Mamy swoje własne, mocne 15 proc. Będziemy procent po procencie odzyskiwali tych, którzy odeszli do Platformy – stwierdziła polityk na antenie radia TOK FM.

Tymczasem politolog dr Andrzej Anusz przekonuje, że dla Hołowni nadszedł czas zdecydowanych działań, jeśli nie chce podzielić losu Nowoczesnej Ryszarda Petru.

"Moment przełomu"

Zdaniem dr Anusza Polska 2050 stoi przed zagrożeniem zwasalizowania przez Platformę Tuska, podobnie jak stało się to z Nowoczesną, która górowała nad PO w sondażach, by potem stać się częścią klubu parlamentarnego PO.

– To moment przełomu dla Szymona Hołowni. Jeśli nie znajdzie pomysłu na swój ruch, proces odchodzenia jego wyborców do Platformy może się pogłębić i będzie balansować w sondażach na niebezpiecznej granicy 5 proc. Może znaleźć się w sytuacji krytycznej w ogóle – stwierdził politolog.

Jeśli dojdzie do takiego scenariusz, Hołownia będzie musiał podjąć decyzję, czy chce stać na czele partii, którą de facto będzie kierował inny polityk

– Szymon Hołownia ma moment, żeby przedstawić zupełnie nową ofertę programową, która częściowo musiałaby się odwoływać do wyborców, którzy nie popierają Platformy Obywatelskiej – podsumował ekspert.



Czytaj też:

Dr Anusz: Kaczyński będzie chciał szybko zamknąć ten front