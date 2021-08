Waszczykowski ostro o Gowinie: Storpedował rząd Szydło

Przypomnijmy, że obecnie trwa konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Wicepremier domaga się zmian w ważnych dla PiS projektach:Polskim Ładzie oraz nowelizacji ustawy medialnej, okrzykniętej przez opozycję i część środowiska dziennikarskiego mianem "lex TVN". W sobotę na posiedzeniu zarządu Porozumienia politycy tego ugrupowania postawiły partii Jarosława Kaczyńskiego ultimatum: uwzględnienie poprawek zaproponowanych przez Jarosława Gowina albo zerwanie umowy koalicyjnej.

Do postawy wicepremiera odniósł się m.in. były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Polityk zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym nie szczędził ostrych słów pod adresem lidera Porozumienia. Jego zdaniem to już kolejny raz, gdy Gowin gra na rozbicie koalicji.

"Storpedował rząd ⁦ @BeataSzydlo ⁩ a dziś podkłada miny obecnemu ⁦ @MorawieckiM ⁩. Są zatem granice tolerowania szkodliwej polityki i wypowiedzi ⁦ @Jaroslaw_Gowin" – napisał Witold Waszczykowski na Twitterze.

"Gowin ma tego świadomość"

Ostatnie ruchy Gowina komentował dzisiaj również były prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z TVN24. – Sądzę, że on ma pełną świadomość tego, że pozostanie w rządzie i w koalicji tak naprawdę oznacza dla niego polityczną śmierć, dlatego że tam pan Bielan z polecenia pana Kaczyńskiego pracuje cały czas na to, żeby wyjąć jeszcze paru posłów. Myślę, że on najchętniej zostałby wyrzucony albo wypchnięty z rządu i dlatego stawia dosyć twarde warunki. Ciekawe, że PiS i Jarosław Kaczyński w zasadzie sugerują, że są otwarci do rozmów z Jarosławem Gowinem, ale jednocześnie jestem przekonany, że szykują mu w jego środowisku cały czas dywersję polityczną – mówił Bronisław Komorowski.

