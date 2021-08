Media Narodowe wyrzucone z lokalu. Kalinowski: Trzaskowski atakował nas od dawna

Media Narodowe musiały opuścić swoje dotychczasowe lokum. Dlaczego?

Tomasz Kalinowski: Wezwano nas do opuszczenia lokalu. Przez cały okres wynajmu nie stwarzaliśmy żadnych problemów, płaciliśmy zawsze na czas, nikt się nie skarżył. Lokal miejski był w naprawdę niskim standardzie i nawet chcieliśmy dokonać remontu na własną rękę, ale zostało to zablokowane. Dopiero, gdy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy zaczęli publicznie nas atakować, zaczęły się problemy.

Stołeczny ratusz przekonuje, że była to decyzja władz dzielnicy Praga-Północ. Jak Pan to skomentuje?

Ostatecznie tak, ale nikt nie ma wątpliwości, kto stoi za tą polityczną decyzją. Warszawski ratusz dał sygnał i wtedy zaczęły spływać do nas oficjalne pisma. Wcześniej nikt nie miał problemu z tym, że nasza redakcja wynajmowała lokal.

Jak odnosi się Pan do twierdzeń wiceprezydent Warszawy, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie przestrzega klauzul antydyskryminacyjnych?

Umowę z miastem podpisywaliśmy jeszcze za Hanny Gronkiewicz-Waltz, a klauzulę antydyskryminacyjną wprowadził Rafał Trzaskowski. Prawo nie działa wstecz, ale dla Platformy Obywatelskiej to nie problem. Prezydent Warszawy w kampanii wyborczej mówił, że Warszawa będzie dla wszystkich. Efekt jest taki, że oczywiście, dla hostelów LGBT jest miejsce, ale redakcja portalu i telewizji internetowej już lokalu od miasta wynająć nie może. Oto prawdziwa równość, szacunek dla odmiennych poglądów i oczywiście wolność mediów.

Co w najbliższej przyszłości czeka Media Narodowe? Ile trwa przerwa w ramówce?

Ta sytuacja tylko nas wzmocni, ponieważ szybko wynajęliśmy nowe, większe biuro i już trwają pierwsze prace remontowe. Musimy przede wszystkim dostosować pomieszczenia do studia nagrań i budujemy serwerownię, aby mieć własne zabezpieczenie, na wypadek usuwania naszych treści z platform streamingowych (co już się przytrafia, choć póki co jednostkowo). Przerwa w emisji naszej ramówki potrwa około 2 tygodnie, ale obiecuję, że wrócimy z jeszcze szerszą ofertą i w jeszcze lepszej jakości.