Wspólna konferencja Tuska i Kaczyńskiego? Poseł PSL: Jest taka szansa

Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował najważniejszym politykom w kraju wspólną konferencję, na której zaapelowaliby o masowy udział Polaków w Narodowym Programie Szczepień. Jego zdaniem sytuacja, w której odsetek przyjmujących preparaty przeciwko COVID-19 systematycznie spada, wymaga zdecydowanych działań klasy politycznej.

– Wystosowałem zaproszenie i prośbę do prezydenta Dudy, do premiera Morawieckiego, do prezesa Kaczyńskiego, do premiera Tuska, do marszałków Sejmu, Senatu i do wszystkich liderów partyjnych, żebyśmy w przyszłym tygodniu na wspólnej konferencji prasowej podpisali deklarację zachęcającą do szczepień – powiedział lider ludowców w programie dziennikarzy tygodnika "Wprost".

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL był pytany o apel lidera swojej partii w programie Wirtualnej Polski. Polityk nie wykluczył, że uda się namówić Tuska i Kaczyńskiego na wspólne wystąpienie przed kamerami.

Wspólna konferencja

– Moim zdaniem jest taka szansa. Szczególnie, że w ostatnim swoim wywiadzie Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to dobra inicjatywa, więc rozumiemy, że przedstawiciele partii rządzącej będą – stwierdził poseł.

Zgorzelski dodał, że z nieoficjalnych informacji wynika, że Jarosław Gowin oraz politycy Lewicy wyrazili chęć wzięcia udziału w takiej konferencji.

– Nie wyobrażam sobie, żeby nie było kolegów z KO. Więc jest szansa, ale termin jeszcze nie upłynął - pełnej informacji nie mamy. Jesteśmy gotowi tę inicjatywę zaprezentować – dodał polityk PSL.

Tusk i Kaczyński razem?

Zgorzelski pytany o to, czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wystąpią razem na konferencji, odpowiedział, że "miejsce dla nich jest". Tym bardziej, jak dodał, że "tempo szczepień usiadło. Zdolność populacyjna naszego społeczeństwa jest zbyt niska, by uchronić się przed IV falą".

– Szanowni liderzy ugrupowań - i opozycyjnych, i rządzących. Odłóżcie na bok animozje osobiste, bo cel jest ważny - solidarność społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Chodźcie z nami w środę na konferencję prasową. Inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza jest tego warta – zaapelował Zgorzelski.

