Nowy program wsparcia dla rodzin. Morawiecki: Robimy to po to, żeby Polaków było więcej

"Mieszkanie bez wkładu" to program, który ma ułatwić rodzinom do 40. roku życia nabycie własnego lokum. Z rządowych badań wynika bowiem, że nabycie mieszkania stanowi ogromną barierę dla młodych ludzi, którzy startują w dorosłość. W szczególności chodzi o możliwość zgromadzenia kwoty wkładu własnego, potrzebnego do uzyskania kredytu hipotecznego.

"Mieszkanie bez wkładu" zakłada pomoc państwa w uzbieraniu kwoty wkładu własnego. Po urodzeniu kolejnych dzieci państwo będzie spłacać część z tych zobowiązań. I tak w przypadku drugiego dziecka to będzie do 30 tys., – proporcjonalnie do wysokości wkładu własnego – przy urodzeniu kolejnego 60 tys., i później za kolejne dzieci po 30 tys. do łącznej kwoty 150 tys. zł.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Warszawie premier Morawiecki zapowiedział przyspieszenie prac nad tym projektem.

Morawiecki: Takich rodzin są setki tysięcy

– Poprosiłem o przyspieszenie tych prac, poprosiłem RCL [Rządowe Centrum Legislacyjne - przyp. red.] o natychmiastową pracę w tym zakresie, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy, obejmujący wszystkie aspekty projekt ustawy i żeby we wrześniu ona mogła być procedowana – powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki wskazał także, że program umożliwi nie tylko zakup nowego mieszkania, ale także powiększenie już posiadanego.

– Projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego dla mieszkań dla małżeństw do 40. roku życia, ale także na powiększenie mieszkania. Jak ktoś już ma jakieś małe swoje mieszkanko, spłaca kredyt hipoteczny, ileż takich rodzin jest, setki tysięcy, żeby państwo też pomogło w powiększeniu, polepszeniu standardu – powiedział.

Pomoc państwa

Morawiecki wskazał na mechanizm działania rządowego programu.

– Więc gwarancja wkładu własnego, ale także dwa elementy czysto finansowe, nie tylko gwarancyjne, czyli spłata tej gwarancji przy urodzeniu drugiego dziecka, 20 tysięcy złotych z tych 100 tysięcy gwarantowanych przy urodzeniu trzeciego, 60 tysięcy, czwartego 20 tysięcy, a więc robimy po to, żeby ans było więcej – powiedział.

Jak zapewnia szef rządu, "Mieszkanie bez wkładu" ma pomóc podjąć rodzinom decyzję o prokreacji, ale także zatrzymać Polaków przed wyjazdem do innych krajów.

– Aby Polska była silniejsza, ale też robimy to dla tej najwspanialszej komórki społecznej, jaką jest właśnie rodzina, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali stąd – powiedział premier.

