Segregacja sanitarna? Jasne stanowisko Konfederacji

Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował najważniejszym politykom w kraju, w tym liderom partii sejmowych wspólną konferencję, na której zaapelowaliby o masowy udział Polaków w Narodowym Programie Szczepień. Jego zdaniem sytuacja, w której odsetek przyjmujących preparaty przeciwko COVID-19 systematycznie spada, wymaga zdecydowanych działań klasy politycznej.

Pomysł ten poparł lider koalicji rządzącej Jarosław Kaczyński, zapowiadając jednocześnie możliwość podjęcia bardziej rygorystycznych działań.

Korwin-Mikke: Nie robić histerii

Na konferencji prasowej politycy Konfederacji wskazali, że ich formacja nie da się wciągnąć w działania rządu w sprawie epidemii. – Jedynie Konfederacja jest siłą, która chciałaby zachowywać się racjonalnie. Traktować COVID jak każdą inną chorobę, nie robić histerii, lockdownów, kwarantann i tym podobnych – przypomniał lider partii KORWiN, poseł Janusz Korwin-Mikke.

– Stanowisko Rady Liderów Konfederacji wobec wezwań do zawarcia porozumienia „wszystkich sił politycznych” na rzecz polityki segregacji sanitarnej jest jasne. My do takiego porozumienia nie przystępujemy – zadeklarował poseł Grzegorz Braun, prezes Korony RP.

– Konfederacja od półtora roku jako jedyna siła polityczna w parlamencie konsekwentnie reprezentuje zdrowy rozsądek, rację stanu i interes narodowy wobec zjednoczonej koalicji covidowej, która pod pretekstem walki o zdrowie publiczne łamie prawo, nadużywa go – powiedział polityk.

Konfederacja: Stop segregacji sanitarnej

Poseł Robert Winnicki przypomniał, że Konfederacja po raz kolejny wzywa do niewprowadzania w Polsce segregacji.

– Istotą wezwania Jarosława Kaczyńskiego do porozumienia wszystkich sił politycznych na rzecz polityki segregacji sanitarnej jest właśnie podzielenie się odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością za ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów powstałych w dużej mierze wskutek paraliżu systemu ochrony zdrowia w ubiegłym roku. Odpowiedzialnością za dramatyczny los tysięcy polskich przedsiębiorstw związanych z polityką lockodownów. Odpowiedzialnością za wzrost długu publicznego o 400 mld zł w ciągu ostatnich lat. Także za to, że w rezultacie tych wszystkich działań bezpieczeństwo i rozwój Polski są zagrożone – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

W jego ocenie jest to jednocześnie sposób Kaczyńskiego na przykrycie problemów, jakie ma obecnie z wprowadzeniem programu Nowy Ład i kłopotów wewnątrz koalicji.

Przypomnijmy, że politycy Konfederacji zaprezentowali pod koniec czerwca projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". Regulacja zakłada m.in. zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Projekt znajduje się w "sejmowej zamrażarce".

