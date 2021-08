Jest komentarz Gowina. "Dowiedziałem się z mediów..."

Jarosław Gowin został dzisiaj wyrzucony z rządu. Piotr Müller podczas konferencji prasowej przekazał, że premier Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jako powód takiej decyzji Müller wskazał przede wszystkim na opór Gowina w sprawie wdrażania Polskiego Ładu, pod którym sam Gowin podpisał się w maju. – To było niedotrzymanie umowy. Nie możemy się na to zgodzić. Pan Gowin zmienił zdanie – mówił.

– PiS podjęło decyzję o faktycznym zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy. Po 7 latach współpracy, po 6 latach współrządzenia zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządowej ze względu na wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy – mówił Jarosław Gowin.

"Antykultura polityczna"

Polityk podkreślił, że Zjednoczona Prawica zapowiadała, że nie będzie podnosić podatków, tymczasem przedstawiony niedawno przez premiera Morawieckiego projekt podatkowy oznacza "drastyczną podwyżkę podatków nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich ludzi przedsiębiorczych".

– To będzie podwyżka podatków dla klasy średniej, dla inżynierów, menadżerów przemysłu, wolnych zawodów, lekarzy, pielęgniarek. Równocześnie tak drastyczna podwyżka podatków musi w nieuchronny sposób spowodować wzrost cen czyli drożyznę. I tak mamy bardzo wysoki poziom inflacji. Wprowadzenie tych fatalnych rozwiązań wziętych tak naprawdę z programu partii skrajnie socjalistycznych będzie skutkować drożyzną – mówił Jarosław Gowin na konferencji prasowej.

Były wicepremier przekazał, że o swojej dymisji dowiedział się z mediów. – To wiele mówi o pewnej kulturze politycznej, a może antykulturze politycznej, która w ostatnim czasie w naszym obozie zapanowała – stwierdził.

Gowin zapowiedział, że chce budować partię prawicową odwołującą się do wartości chrześcijańskich, a w warstwie gospodarczej do rozwiązań wolnościowych.

