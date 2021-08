Media: Amerykański odwet za "lex TVN". USA rozważają relokację wojsk z Polski

Jak podaje portal, na Kapitolu jest rozważany scenariusz przetransportowania części wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce do Rumunii. Przyczyną takiej decyzji amerykańskiej administracji miałaby być ewentualna zmiana prawa medialnego w Polsce.

Przypomnijmy, że Sejm będzie dziś głosował nad nowelizacją ustawy medialnej, określanej przez opozycję i część środowiska dziennikarskiego mianem "lex TVN". Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte przez posłów, stacja, należąca do amerykańskiego koncernu Discovery, będzie musiała zniknąć z Polski.

Odwet za "lex TVN"?

– Coraz więcej osób w Departamencie Stanu postrzega Polskę jak drugie Węgry, trudno lobbować za zwiększeniem kontyngentów, gdy równocześnie uderza się w amerykański biznes – mówi WP jej amerykański informator.

Tymczasem polski dyplomata zapewnia, że ewentualna zmiana miejsca stacjonowania amerykańskich żołnierzy byłaby efektem zakulisowych rozmów, a nie uchwalenia w Polsce nowego prawa. Faktem jest, że Rumuni szczególnie mocno pracują nad przekonaniem USA do zwiększenia obecności ich armii na terenie swojego kraju.

– Rumunia faktycznie ostro konkuruje z Polską o obecność wojsk amerykańskich na swoim terytorium. Promują wzmocnienie regionu Morza Czarnego, ale nie łączyłbym tych spraw z ewentualnym uchwaleniem "lex TVN". To może być element lobbingu konkretnych senatorów, którzy chcą utrącenia ustawy – stwierdza rozmówca Wirtualnej Polski i przywołuje precedens, który miał miejsce za prezydentury Donalda Trumpa. Wtedy głośno mówiło się o przeniesieniu części wojsk z Niemiec do Polski.

Polskie MSZ reaguje na informacje o zmianach strategii Amerykanów ze spokojem.

– My na takie doniesienia reagujemy spokojnie, bo prób szerzenia podobnych plotek jest bardzo wiele. To jeden z mechanizmów, z którym mamy do czynienia, gdy podejmujemy dyskusję o zmianie prawa, które może dotyczyć TVN i amerykańskich interesów. Pamiętam podobne argumenty, gdy rozpoczęliśmy dyskusję o podatku od reklam – powiedział Paweł Jabłoński, wiceszef resortu spraw zagranicznych.

"Lex TVN"

Przypomnijmy, że na początku lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

Projekt wywołał bardzo ostrą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głos w sprawie zabrało także szereg amerykańskich polityków (TVN należy do koncernu Discovery). Ponadpartyjne oświadczenie, w którym znalazło się ostrzeżenie dla polskiego rządu, opublikowali niedawno republikańscy i demokratyczni senatorowie.

Czytaj też:

Hołownia: Wybieramy drogę między demokracją a dyktaturąCzytaj też:

Gowin o "lex TVN": Psuje klimat inwestycyjny wokół Polski