Kolejna dymisja w rządzie. Polityk Porozumienia składa rezygnację

Ociepa podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie poinformował o swojej rezygnacji.

– Czynię tak dlatego, że zostałem powołany na tę funkcję w wyniku umowy koalicyjnej. Jestem wdzięczny ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za możliwość służby Rzeczpospolitej i pracy w rządzie – stwierdził polityk Porozumienia, który zajmował stanowisko wiceministra obrony narodowej

Ociepa dodał, że "odczuwa osobistą porażkę polityczną" oraz, że "ma konserwatywne poglądy", a obecny rząd "jest najlepszym możliwym" dla jego ojczyzny.

– Nie wybieram się do żadnego innego projektu politycznego w tej kadencji. Inna większość parlamentarna nie jest możliwa w Sejmie - to słowa Jarosława Gowina. Musielibyśmy wybierać między przyspieszonymi wyborami, a zupełnie egzotyczną koalicją, do której - jako konserwatysta - się nie wybieram – powiedział.

Poseł stwierdził także, że był przeciwny ultimatum, jakie w sobotę zarząd Porozumienia postawił Prawu i Sprawiedliwości.

Dymisja wicepremiera

We wtorek rzecznik rządu poinformował o decyzji premiera Morawieckiego wobec Jarosława Gowina.

– Premier Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii – poinformował Piotr Müller. Jako powód dymisji podano krytykę Polskiego Ładu ze strony lidera Porozumienia.

W geście solidarności z liderem z członkowska w warszawskim klubie radnych PiS zrezygnował wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Z kolei w środę zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji rządowej.

