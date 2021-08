Gdula: Ilu zostanie przy nim, gdy nie będzie stanowisk, limuzyn i gabinetów?

Lider Porozumienia zdecydował się opuścić rządową koalicję po tym, jak we wtorek został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Posłowie ugrupowania Jarosława Gowina mają opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i utworzyć własne koło.

Gdula: To przestroga

W ocenie posła Macieja Gduli finalnie możliwy jest jednak zupełnie inny scenariusz.

„Jarosław Gowin wprowadził do Sejmu 18 posłów i posłanek. Ilu z nich zostanie przy nim, gdy nie będzie stanowisk, limuzyn i gabinetów? 5? 7? To przestroga dla wszystkich, którzy partie budować chcą nie na ideach i wartościach, ale na korzyściach i obietnicy kariery” – napisał na Twitterze poseł Lewicy.

twitter

Gowin do dymisji

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej we wtorek przekazał, że premier Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jako powód takiej decyzji Müller wskazał przede wszystkim na opór Gowina w sprawie wdrażania Polskiego Ładu, pod którym sam Gowin podpisał się w maju. – To było niedotrzymanie umowy. Nie możemy się na to zgodzić. Pan Gowin zmienił zdanie – mówił.

– Premier Morawiecki podjął ważną decyzję. Podjął ją, biorąc pod uwagę brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu rozwoju, jak również na brak rzeczywistego dialogu. Z powodu tych powodów premier Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii – przekazał rzecznik rządu.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Kaczyński wyprzedził ruch GowinaCzytaj też:

To nie była jednomyślna decyzja. Strzeżek zdradza, jak głosowali