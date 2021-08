Müller: Jestem przekonany, że mamy większość w Sejmie

Sejm będzie dziś głosował nad nowelizacją ustawy medialnej, określanej przez opozycję i część środowiska dziennikarskiego mianem "lex TVN". Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte przez posłów, stacja, należąca do amerykańskiego koncernu Discovery, będzie musiała zniknąć z Polski.

Będą poprawki

Rzecznik rządu Piotr Müller. zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że do ustawy zostaną wprowadzone poprawki, które powinny przekonać osoby wahające się w tej sprawie.

–Jestem przekonany, że po wdrożeniu niektórych poprawek, osoby, które miały wątpliwości, poprą tę ustawę. Będzie ona dzisiaj głosowana – podkreślił.

Pytany o to, jak zagłosują posłowie Porozumienia, stwierdził, że "wiele osób z Porozumienia wyżej stawia realizowanie programu Zjednoczonej Prawicy, niż trzymanie się podziałów politycznych". – Oczywiście, że przed posłami Porozumienia jest trudna decyzja – zaznaczył.

PiS wciąż ma większość?

Piotr Müller jest pewny, że PiS wciąż ma większość w Sejmie. – Przekona się Pani na sali sejmowej, na głosowaniu – odpowiedział pytającej o to dziennikarce.

– Zakładam, że będziemy tworzyć większość tak, jak dotychczas. Część posłów Porozumienia nie zgadza się z działaniami byłego wicepremiera Jarosława Gowina – ocenił.

Protesty ws. lex TVN

Rzecznik rządu przekonywał, że przepisy ujęte w ustawie medialnej są podobne do tych, które obowiązują m.in. w Austrii czy we Francji. – To są realia, które obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej –zaznaczał.

Pytany o protesty przeciwko ustawie, stwierdził, że "każdy ma prawo, by protestować". – Nie muszę komentować wszystkich protestów, które są w Polsce. Cieszę się, że w naszym kraju jest demokracja. Każdy ma prawo protestować. Donald Tusk również – ocenił.

– To posłowie wybrani w wyborach będą decydowali, w jaki sposób będą wprowadzane regulacje – stwierdził.

