Kwaśniewski: To może być smutny dzień dla naszej demokracji

Podczas popołudniowego posiedzenia sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła dwie poprawki PiS do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej "lex TVN". Jak tłumaczył poseł PiS Marek Suski, który pilotuje projekt, poprawki dają możliwość przedłużenia okresów przejściowych, by podmiot miał wystarczająco czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Poprawki były głosowane łącznie. Za ich przyjęciem opowiedziało się 15 posłów, przeciw było 14. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wcześniej komisja odrzuciła poprawki opozycji, a także wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. Na godz. 17 zaplanowano początrk bloku głosowań, podczas którego posłowie zdecydują o losach kontrowersyjnej nowelizacji.

"To może być smutny dzień"

– Śledzę obrady i jestem pełen złych przeczuć, że to może być smutny dzień dla naszej demokracji. Znając styl działania partii Prawo i Sprawiedliwość, sądzę, że nie mając pewności co do wyniku, nie dążyliby do głosowań. Pod koniec dnia okaże się, ile osób w ostatnich godzinach zostało przekupionych różnymi propozycjami. To może być smutny dzień dla naszej demokracji – komentuje w rozmowie z WP Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent odał, że po wtorkowej dymisji wicepremiera Jarosława Gowin nie wiadomo dokładnie, ilu posłów Porozumienia pozostanie w klubie parlamentarnym PiS.

– To może być nawet najbardziej dziwaczna większość, którą da się uzyskać za pomocą wszelkich, nawet obrzydliwych działań. Celem jest ograniczenie działań stacji TVN, bo w PiS wierzą, że to przepustka do utrzymania władzy teraz i w kolejnych kadencjach. Chcą doprowadzić do sytuacji, że będzie dominował jeden przekaz, rządowy – ocenił Aleksander Kwaśniewski.

