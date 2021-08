"Współpraca idealna". Czarnek nie chce dymisji wiceministra edukacji

Na fali dymisji spowodowanych odejściem Porozumienia, swoją rezygnację ze stanowiska ogłosił wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek. Murdzek w latach 2019–2020 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W roku 2020 objął tekę ministra nauki i szkolnictwa wyższego w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Następnie objął stanowisko wiceministra edukacji i nauki w resorcie, którym kieruje Przemysław Czarnek. W Sejmie zasiadał m.in. w komisji śledczej badającej aferę VAT.

"Czekam na rozstrzygnięcia"

Szef resortu edukacji podkreśla, że współpraca z Wojciechem Murdzkiem układa się bardzo dobrze. – To jest kompetencja pana premiera, bo to pan premier przyjmuje dymisje, a pan minister Murdzek składa dymisję na ręce pana premiera. Ja mam wspaniałą, idealną można powiedzieć współpracę z panem ministrem Murdzkiem i jeśli tylko takie będą decyzje pana premiera i pana ministra, to z chęcią dalej będę z panem ministrem współpracował. Czekam tutaj na ostateczne rozstrzygnięcia. Dopóki dymisja nie została przyjęta, pan minister Wojciech Murdzek jest pracownikiem Ministerstwa Edukacji i Nauki i jednym z moich najbliższych współpracowników – mówi Czarnek w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Dymisja Gowina, odejście Porozumienia

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta z wnioskiem o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. W środę rano zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek poinformował, że partia, decyzją Zarządu Krajowego, opuszcza Zjednoczoną Prawicę, a parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą koło parlamentarne.

