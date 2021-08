Sienkiewicz oskarża PiS o korupcję polityczną. Odpowiedź Kaczyńskiego

Bartłomiej Sienkiewicz z KO i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożyli wnioski o odroczenie posiedzenia do początku września.

– Składam wniosek o odroczenie posiedzenia do 1 września. Powód jest prosty: to są wypowiedziane dzisiaj publicznie dwa zdania: "Każdy z moich posłów otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję handlową. To jest oczywista korupcja polityczna". Te słowa wypowiedział człowiek, który jeszcze 24 godziny temu był ministrem tego rządu – powiedział Sienkiewicz, uzasadniając wniosek o przerwę w obradach. – Pani marszałek, tu się odbywa korupcja polityczna na wielką skalę; tu się handluje Rzeczpospolitą, tu się handluje urzędami i pieniędzmi. To obowiązek pani marszałek wyjaśnić tę sprawę do spodu – zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Chodzi o słowa lidera Porozumienia Jarosława Gowina, który od wtorku, decyzją premiera, nie jest wicepremierem oraz ministrem rozwoju. Z kolei w środę zarząd Porozumienia zdecydował o formalnym opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy.

Chwilę później na mównicę wyszedł wicepremier Jarosław Kaczyński. – Nie było propozycji rządowych dla grupy, która odeszła – powiedział prezes PiS, odnosząc się do oskarżeń Sienkiewicza.

Rewolucja na polskiej scenie politycznej

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował o decyzji premiera Morawieckiego o odwołaniu Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jako powód dymisji podano krytykę Polskiego Ładu ze strony lidera Porozumienia. Z kolei w środę zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji rządowej.

– 40 członków zarządu Porozumienia zagłosowało za wyjściem partii z koalicji rządowej, 5 przeciwko – ujawnił w rozmowie w RMF FM Jarosław Gowin. Dopytywany, "ile szabel ma na pewno Jarosław Gowin?", odparł: "To się okaże w najbliższych dniach".