"Afera o charakterze kryminalnym". PO składa zawiadomienie ws. marszałek Sejmu

Wczaorajsze wznowienie prac Sejmu wzbudziło wiele emocji po stronie opozycji, ale jak podkreślają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości procedura reasumpcji w tym przypadku była uzasadniona.

Wniosek o powtórkę głosowania złożyła do marszałek Sejmu grupa 30 posłów. Wśród nich byli posłowie Kukiz'15, którzy wskazywali, że podczas pierwotnego głosowania doszło do pomyłki. Elżbieta Witek poinformowała, że po spotkaniu Konwentu Seniorów, zasięgnięciu opinii pięciu sejmowych prawników oraz dokładnym zweryfikowaniu przepisów, jest możliwe powtórzenie głosowania. Przypomnijmy, że chodzi o głosowanie, zgodnie z którym obrady izby powinny zostać przerwane do września. Tego chciała m.in. Koalicja Polska.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

W czwartek, podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy PO poinformowali, że złożą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

– Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu staje się dzisiaj główną postacią afery o charakterze kryminalnym. Mieliśmy wczoraj do czynienia nie z legalnym aktem głosowania, ale z przestępstwem legislacyjnym. Elżbieta Witek zapisała wczoraj czarną kartę w historii polskiego parlamentaryzmu i może przejść do tej historii jako Elżbieta "reasumpcja" Witek – mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

– Wszyscy jesteśmy przekonani, że pani marszałek Witek przekroczyła swoje uprawnienia jako marszałek Sejmu. Dlatego z panią poseł Gasiuk-Pihowicz składamy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez panią marszałek Witek, wskazując na wypełnienie dyspozycji art. 231 Kodeksu karnego, czyli tzw. przestępstwo urzędnicze – poinformował Arkadiusz Myrcha.

