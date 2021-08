Terlecki: Klub raczej z ulgą i radością przyjął odejście pana Gowina

Jarosław Gowin zdecydował się opuścić rządową koalicję po tym, jak we wtorek został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Lider Porozumienia założył koło parlamentarne.

W czwartek na antenie Polsat News przewodniczący Klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki szerzej skomentował sprawę dymisji wicepremiera oraz wczorajsze głosowanie ws. lex TVN.

Terlecki o reasumpcji głosowania

Polityk odniósł się do wczorajszych głosowań w Sejmie. Nie wszystkie przebiegły po myśli partii rządzącej. W czwartek, podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy PO poinformowali, że złożą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek w związku z reasumpcją głosowania o odroczenie obrad.

– Porażka w Sejmie to nie jest nic zdrożnego, jak pan mówi, ale odroczenie tych głosowań, które były przed nami, a to jeszcze były dwie godziny głosowań, wiele ustaw, jednak by znacznie komplikowało funkcjonowanie i resortów czy rządu, więc nie chcieliśmy się na to zgodzić, a powód do tego, żeby reasumpcja miała miejsce był, dlatego że pani marszałek, szczęśliwie można powiedzieć, niezbyt precyzyjnie określiła termin tego ewentualnego spotkania Sejmu po sierpniu, więc to był formalny powód – stwierdził Ryszard Terlecki.

– W jakimś sensie to jest kruczek prawny, ale skoro to jest w regulaminie, jest taka możliwość, to znaczy że można z niej korzystać. Opozycja próbowała nas przekonać, że powinniśmy ten wniosek głosować wtedy, kiedy skończy się ta zarządzona przez nich przerwa, co jest nonsensem, bo oczywiście reasumpcja miała sens teraz, po to żeby do tej przerwy nie doszło – mówił dalej.

"TVN24 nie jest zagrożony"

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że nie ma zagrożenia dla TVN 24. – Wszystko można wymyślać. Można wymyślać, że Amerykanie się wycofają z Europy, bo będą bronić TVN24, który wcale nie jest zagrożony. Wydaje mi się nawet, że tam jest pewne ułatwienie w tej ustawie dla TVN24, bo satelitarne programy nie będą musiały już występować o zgodę, tylko będą zgłaszać swoje funkcjonowanie – stwierdził polityk.

Pytany o naziemny TVN, odpowiedział: – Tu jest problem tego procentu inwestycji europejskich, zagranicznych inwestycjach w Polsce, no i to jest być może jakieś drobne utrudnienie, ale nie wydaje mi się, żeby TVN sobie z tym nie poradził.

Odejście Gowina

Terlecki odniósł się również do dymisji Jarosława Gowina. – Klub raczej z ulgą i radością przyjął odejście pana Gowina. Natomiast rzeczywiście dwoje posłów wyjechało na wakacje nie uzyskawszy naturalnie zgody na ten wyjazd, a poza tym była ta pomyłka posłów Kukiza, więc tak się złożyło, że przez chwilę nie mieliśmy tej większości, ale potem już spokojnie wygraliśmy wszystkie głosowania – powiedział.

